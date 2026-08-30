ZEFT R65YCをレビュー【後編】
Noctuaファン山盛りの9800X3D＆RTX 5070 Ti搭載静音ゲーミングPCを検証、Forza Horizon 6の最高画質でも30dB台で快適プレイ
2026年08月30日 11時00分更新
パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YC」は、NoctuaとAntecのコラボPCケース「Flux Pro Noctua Edition」を採用したゲーミングPCだ。Noctua製ファンの静音性や、ゲームで頼りになるスペックも魅力の1台となっている。
前回は外観・内部を中心に紹介したが、後編となる本稿ではパフォーマンスを検証する。定番のベンチマークテストはもちろん、静音性や実際のゲームにおける性能もチェックする。
|ZEFT R65YCの主なスペック（標準構成）
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPUクーラー
|Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー）
|マザーボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（32GB×1）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Antec「Flux Pro Noctua Edition」（E-ATX、フルタワー）
|電源ユニット
|Cooler Master「Elite Gold 850」（850W、80 PLUS GOLD）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|サイズ
|245（W）×530（D）×545（H）mm
|直販価格
（税込み）
|75万8780円
メモリーは1枚挿しだけどCPU性能に影響は？
まずはCPU性能を測る「CINEBENCH 2026」で検証した。試用機のCPUは「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）。「ゲーミング最強CPU」として高い評価を得た人気モデルだ。テストは「Multiple Threads」「Single Core」「Single Thread」を試した。
結果は、Multiple Threadsが4509pts、Single Coreが680pts、Single Threadが496pts。加藤勝明氏のレビュー記事と比較すると低めだが、これは標準構成のメモリーがシングルチャンネル（32GB×1）であることが主な要因だろう。
一方で、前モデルの「Ryzen 7 7800X3D」の結果と比べると、Multiple Threadsは約4.6％、Single Coreは約19％、Single Threadは約12％向上している。シングルチャンネル構成ではあるが、前世代は順当に超えてくれた。
とはいえ、インテルのCore Ultra 200Sおよび200S Plusプロセッサーと比べると、物理コア数が少ないのでどうしても見劣りする。本機はゲームをするだけなら高性能が期待できるが、複数のアプリをマルチタスクで動かす“ながらゲーミング”には不向きかもしれない。
マルチタスクな環境でもガンガン活用したい方は、BTOメニューからCPUを物理コアの多い「Ryzen 9」にアップグレードすることをオススメしたい。メモリーをデュアルチャンネルにして性能を底上げするよりも効果的だ。
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