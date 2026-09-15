パソコンショップSEVENの「ZEFT R66BT」は、NZXTのピラーレス型PCケース「H6」（2026年モデル）を採用し、扱いやすいデザイン性に優れたゲーミングPCである。前回は写真を中心に、外観・内観の特徴を紹介した。



見た目はいまどきの先進的なゲーミングPCで、直販価格は31万5480円。セール特価なら27万4780円とこのご時世ではだいぶ安価な部類である。一方で、CPUは世代的に古い「Ryzen 7 5700X」だが、その点が気がかりな人も多いことだろう。そこで、今回はZEFT R66BTで実際にゲームをプレイし、そのパフォーマンスを確認してみたい。

ZEFT R66BTの主なスペック（標準構成） CPU AMD「Ryzen 7 5700X」（8コア/16スレッド、最大4.6GHz） CPUクーラー AMD純正モデル（空冷、トップフロー） マザーボード ASRock「B550M Pro-A」（AMD B550、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR4-3200 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7 通信規格 有線LAN（1GbE） PCケース NZXT「H6 2026 White CC-H62FW-01」（ATX、ミドルタワー） 電源ユニット COUGAR「ATLAS 650 CGR BA-650」（650W、80 PLUS BRONZE） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 292（W）×420（D）×448（H）mm 直販価格 31万5480円

定番ベンチマークで地力をチェック

まずは、定番の「CINEBENCH 2026」でCPU性能をチェックしておきたい。

ZEFT R66BTは、シングルスレッドの性能を示す「CPU（Single Thread）」で377pts、マルチスレッド性能を示す「CPU（Multiple Thread）」で2710prsと、それほどスコアーは高くない。このあたりは、Ryzen 7 5700Xが旧世代ゆえの結果である。



とはいえ、ゲームにおいては、CPUはGPUと比べてさほど影響するPCパーツではない。「この程度の性能があれば十分」というラインは超えているといえる。続いては、定番の3Dベンチマークツールである「3DMark」（Version 2.32.8897）を試してみよう。

DirectX 11のテストでは、「Fire Strike」で3万3000超え、「Fire Strike Ultra」で1万弱と威勢のスコアーをたたき出した。負荷が上がるDirectX 12のテストである「Time Spy」で1万4000台、「Time Spy Extreme」では7000弱と良好な結果を残している。



一方で、DirectX 12 Future Level 12_0に対応した「Steel Nomad」では、さすがに3600ほどにまでスコアーは落ち込んだ。DirectX Raytracingを利用する「Speed Way」も4100ほどと振るわかった。このあたりがGeForce RTX 5060 Ti 8GB版の地力だろう。