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ZEFT R66BTをレビュー【前編】

Ryzen 7 5700X＆RTX 5060 Tiでコスパを追求したゲーミングPC、見た目もイイ感じで31万円台は買い？

2026年09月13日 10時00分更新

文● 宮崎真一　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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　NZXTのピラーレス型PCケースの「H6」（2026年モデル）を採用したパソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT R66BT」。特徴的なフロントパネルなどデザイン性に富み、それでいて扱いやすいコンパクトなサイズを実現している。

 しかし、CPUはAMDの「Ryzen 7 5700X」を採用しており、最新世代に対して見劣りする点は確か。また、その点についてゲーミング性能を不安視する人もいることだろう。そこで、今回と次回の2回に渡って、ZEFT R66BTをレビューしていく。本稿では外観を中心にチェックする。

パソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT R66BT」。標準構成の直販価格は31万5480円（送料無料）

ZEFT R66BTの主なスペック（標準構成）
CPU AMD「Ryzen 7 5700X」（8コア/16スレッド、最大4.6GHz）
CPUクーラー AMD純正モデル（空冷、トップフロー）
マザーボード ASRock「B550M Pro-A」（AMD B550、Micro-ATX）
メモリー 16GB（16GB×1）、DDR4-3200
ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオカード GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7
通信規格 有線LAN（1GbE）
PCケース NZXT「H6 2026 White CC-H62FW-01」（ATX、ミドルタワー）
電源ユニット COUGAR「ATLAS 650 CGR BA-650」（650W、80 PLUS BRONZE）
OS Microsoft「Windows 11 Home」
サイズ 292（W）×420（D）×448（H）mm
直販価格 31万5480円

扱いやすいピラーレスPCケースを採用

　PCケースのH6は左側面に支柱がない、いわゆるピラーレス仕様のモデルだ。しかも、フロントパネルとサイドパネルに継ぎ目のない強化ガラスを用いており、内部の視認性は抜群である。また、フロントパネルの右半分は角度がつけられた斜面になっており、エアフローも良好だ。

支柱がないピラーレスデザイン。サイドとフロントの強化ガラスは継ぎ目がないため、内部がよく見える

　デュアルチャンバー構成で、電源ユニットはマザーボードベースの裏側に配置している。そのため、多少幅はあるものの高さが抑えられ、292（W）×420（D）×448（H）mmと扱いやすいサイズを実現している。なお、外観は白一色でデザインも優れている。

電源ユニットなどをマザーボードの裏側に配置する、デュアルチャンバー構成を採用

　Micro-ATXのマザーボードを採用しているため、内部スペースはかなり広く、すっきりした見た目だ。底面のダストフィルターはサイドから外せるので、簡単にメンテナンスできる。

内部は遮るものがないかなりスッキリした構成。そのため、良好なエアフローが期待できる

底面には取り外し可能な防塵フィルターも備わっており、ホコリ対策も抜かりはない

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