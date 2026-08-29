パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YC」は、NoctuaとAntecのコラボPCケース「Flux Pro Noctua Edition」を採用したゲーミングPCだ。通気性と静音性を兼ね備えたPCケースに、最新ゲームも快適に遊べるPCパーツを組み合わせている。

そんなZEFT R65YCをお借りできたので、詳しく見ていこう。前編となる本稿では、外観・内部の写真を中心に紹介したい。

ZEFT R65YCの主なスペック（標準構成） CPU AMD「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz） CPUクーラー Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー） マザーボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX） メモリー 32GB（32GB×1）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 PCケース Antec「Flux Pro Noctua Edition」（E-ATX、フルタワー） 電源ユニット Cooler Master「Elite Gold 850」（850W、80 PLUS GOLD） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 245（W）×530（D）×545（H）mm 直販価格

（税込み） 75万8780円

「静かだけどしっかり冷やす」Antec×NoctuaコラボPCケース

Flux Pro Noctua Editionは、AntecのフルタワーPCケース「Flux Pro」をベースにした特別モデルだ。Noctuaらしいダークブラウンと木材をあしらった前面パネルは相性抜群で、右下には「Antec×Noctua」の文字が刻まれている。

天面および前面のメッシュ構造もあいまって、エアフローにも期待できると感じた。Flux Proの通気性とNoctuaファンの静音性で、「静かだけどしっかり冷える」を実現している。

ビジュアルと通気性だけでなく、メンテナンス性も魅力的だ。天面パネル・前面パネル・底面のダストフィルターは簡単に脱着でき、ホコリの掃除がしやすい。工具なしでメンテナンスができるため、PCの扱いに不慣れな人でも安心だ。