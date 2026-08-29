ZEFT R65YCをレビュー【前編】
アイドル時は34dBと極静音、Noctuaファンを合計8基搭載するゲーミングPCはいかが？側面にはCPUとGPUの温度がわかる独自ギミックも
2026年08月29日 11時00分更新
パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YC」は、NoctuaとAntecのコラボPCケース「Flux Pro Noctua Edition」を採用したゲーミングPCだ。通気性と静音性を兼ね備えたPCケースに、最新ゲームも快適に遊べるPCパーツを組み合わせている。
そんなZEFT R65YCをお借りできたので、詳しく見ていこう。前編となる本稿では、外観・内部の写真を中心に紹介したい。
|ZEFT R65YCの主なスペック（標準構成）
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPUクーラー
|Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー）
|マザーボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（32GB×1）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Antec「Flux Pro Noctua Edition」（E-ATX、フルタワー）
|電源ユニット
|Cooler Master「Elite Gold 850」（850W、80 PLUS GOLD）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|サイズ
|245（W）×530（D）×545（H）mm
|直販価格
（税込み）
|75万8780円
「静かだけどしっかり冷やす」Antec×NoctuaコラボPCケース
Flux Pro Noctua Editionは、AntecのフルタワーPCケース「Flux Pro」をベースにした特別モデルだ。Noctuaらしいダークブラウンと木材をあしらった前面パネルは相性抜群で、右下には「Antec×Noctua」の文字が刻まれている。
天面および前面のメッシュ構造もあいまって、エアフローにも期待できると感じた。Flux Proの通気性とNoctuaファンの静音性で、「静かだけどしっかり冷える」を実現している。
ビジュアルと通気性だけでなく、メンテナンス性も魅力的だ。天面パネル・前面パネル・底面のダストフィルターは簡単に脱着でき、ホコリの掃除がしやすい。工具なしでメンテナンスができるため、PCの扱いに不慣れな人でも安心だ。
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