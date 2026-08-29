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ZEFT R65YCをレビュー【前編】

アイドル時は34dBと極静音、Noctuaファンを合計8基搭載するゲーミングPCはいかが？側面にはCPUとGPUの温度がわかる独自ギミックも

2026年08月29日 11時00分更新

文● いちえもん　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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ZEFT R65YC

　パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YC」は、NoctuaとAntecのコラボPCケース「Flux Pro Noctua Edition」を採用したゲーミングPCだ。通気性と静音性を兼ね備えたPCケースに、最新ゲームも快適に遊べるPCパーツを組み合わせている。

　そんなZEFT R65YCをお借りできたので、詳しく見ていこう。前編となる本稿では、外観・内部の写真を中心に紹介したい。

ZEFT R65YC

パソコンショップSEVENの静音ゲーミングPC「ZEFT R65YC」。標準構成の直販価格は75万8780円（送料無料）

ZEFT R65YCの主なスペック（標準構成）
CPU AMD「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPUクーラー Noctua「NH-U12A」（空冷、120mmファン×2、サイドフロー）
マザーボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
メモリー 32GB（32GB×1）、DDR5-5600
ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオカード GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
PCケース Antec「Flux Pro Noctua Edition」（E-ATX、フルタワー）
電源ユニット Cooler Master「Elite Gold 850」（850W、80 PLUS GOLD）
OS Microsoft「Windows 11 Home」
サイズ 245（W）×530（D）×545（H）mm
直販価格
（税込み）		 75万8780円

「静かだけどしっかり冷やす」Antec×NoctuaコラボPCケース

　Flux Pro Noctua Editionは、AntecのフルタワーPCケース「Flux Pro」をベースにした特別モデルだ。Noctuaらしいダークブラウンと木材をあしらった前面パネルは相性抜群で、右下には「Antec×Noctua」の文字が刻まれている。

　天面および前面のメッシュ構造もあいまって、エアフローにも期待できると感じた。Flux Proの通気性とNoctuaファンの静音性で、「静かだけどしっかり冷える」を実現している。

ZEFT R65YC

天然木（ウォルナット）に囲まれたメッシュパネルと、3基の140mmファン「NF-A14x25 G2」（吸気）が印象的だ。木枠の底部には「Antec×Noctua」のロゴが刻まれている

　ビジュアルと通気性だけでなく、メンテナンス性も魅力的だ。天面パネル・前面パネル・底面のダストフィルターは簡単に脱着でき、ホコリの掃除がしやすい。工具なしでメンテナンスができるため、PCの扱いに不慣れな人でも安心だ。

ZEFT R65YC

天面パネルもメッシュ仕様。簡単に脱着できるので掃除がしやすい

ZEFT R65YC

前面パネルも簡単に外せる

ZEFT R65YC

底面にはダストフィルターを備える。手前に引ける構造がいい

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