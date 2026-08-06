角川アスキー総合研究所は8月6日、国内外のゲーム業界を対象としたデータ年鑑「ファミ通ゲーム白書2026」を発売。価格はPDF版（CD-ROM）版 4万8400円／書籍版が5万7200円／PDF（CD-ROM）＋書籍 セット版が9万9000円だ。

本書は、日本国内と北米、欧州、アジアなど海外主要地域のゲーム市場について、豊富な最新データと大規模なユーザー調査をもとに、ゲーム・エンターテインメント業界の動向を分析・解説するデータ年鑑。

2026年版では、32兆円を超えた世界のゲームコンテンツ市場をはじめ、北米、欧州、東アジアなど主要地域の市場動向、Nintendo Switch 2発売後の国内家庭用ゲーム市場、成長を続けるPC・モバイルゲーム市場、ゲーム人口やプレイ継続状況など、事業戦略やマーケティングに活用できる情報を392ページにわたり収録している。

■ファミ通ゲーム白書2026

発行・編：角川アスキー総合研究所

発売日：発売中（2026年8月6日）

価格：

PDF版（CD-ROM）版：4万8400円

書籍版：5万7200円

PDF（CD-ROM）＋書籍 セット版：9万9000円

※全て税込価格

判型・頁数：A4／392ページ

本書はゲームマーケティングサービス「f-ism（エフイズム）」で購入可能だ。

https://f-ism.net/fgh/2026.html

※電子版は主要電子書籍ストアにて発売します

■特別価格キャンペーン

通常価格9万9000円の「PDF（CD-ROM）＋書籍セット版」を、2026年9月30日までの申し込み分に限り、5万7200円にて提供する。

■豊富な最新データと多⾓的な市場分析を392ページにわたり収録

●日本国内のゲーム市場を、家庭用ゲーム、PCゲーム、モバイルゲームまで幅広くカバー

●国内ユーザーの属性、プレイ実態、消費行動、プロモーション、周辺サービスなどを調査・分析

●北米、欧州、東アジアなど海外主要地域の市場データと動向解説を掲載

●2025年のゲーム人口に加え、プレイ継続状況を示す新指標「ゲームコミットステイタス」を収録

■「ファミ通ゲーム白書2026」主なトピックス

●世界ゲームコンテンツ市場規模は前年比3.5％増の32兆1024億円

「ファミ通ゲーム白書2026」では、2025年の世界ゲームコンテンツ市場規模を、前年比3.5％増の32兆1024億円（2145.6億ドル）と推計した。同一通貨ベースでは前年比5.0％増となり、世界のゲーム市場は順調に拡大している。

インフレや材料価格の高騰に伴う価格上昇の影響に加え、Nintendo Switch 2の発売による家庭用ゲーム市場の活性化、モバイルゲームの底堅い推移が市場拡大に寄与した。カテゴリー別では、家庭用ゲームが前年比8.0％増、PCゲームが同5.8％増、モバイルゲームが同1.3％増となり、すべてのカテゴリーで前年を上回った。

国内ゲームコンテンツ市場規模は前年比8.0％増の2兆5885億円

2025年の国内ゲームコンテンツ市場規模は、前年比8.0％増の2兆5885億円となり、世界市場を上回る成長率を記録した。物価上昇に伴う製品・サービスの価格改定に加え、Nintendo Switch 2の発売による家庭用ゲーム市場の回復、モバイルゲームの堅調な推移、PCゲーム市場の拡大が成長をけん引している。

※ゲームコンテンツ市場規模は、家庭用ゲーム機、PC、モバイル機器で動作するゲームソフト（パッケージ／ダウンロード）の金額に加え、追加コンテンツ、アイテム課金、サブスクリプション、月額課金、そのほかのサービスなどの金額を含みます。

●国内家庭用ゲーム機の平均単価は前年同月比9.5％上昇し5万1376円に

2026年6月の国内家庭用ゲーム機の平均単価（推定実売価格）は5万1376円となり、2025年6月の4万6909円から前年同月比9.5％上昇した。

ゲーム機を取り巻く環境では、部材価格の高騰などを背景に主要機種の価格改定が相次いでいる。Nintendo Switch 2やプレイステーション5では、国内向けモデルの価格戦略が需要動向を左右しており、ハードの高価格化とユーザーが感じる「価格に見合った価値」の両面が、今後の家庭用ゲーム市場を見通す重要な論点となっている。

●国内ゲーム人口は前年比3.0％増の5639.3万人

2025年の国内ゲーム人口は5639.3万人と推計。2024年の5475.3万人から164.0万人増加し、前年比3.0％増となった。前年の減少から増加に転じたものの、中期的にはおおむね横ばいの水準で推移している。

家庭用ゲームとPCゲームは前年をわずかに上回る一方、モバイルゲームは前年を下回った。本書では新たに、ユーザーのプレイ継続状況を測る「ゲームコミットステイタス」を掲載し、2025年からの継続ユーザーを2841.5万人と推計している。