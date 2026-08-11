ファミマで限定「フレンダピック」もらえる！ メガレックウザ、ピカチュウ＆ゼラオラ

ファミリーマートは、対象商品の購入で「ポケモンフレンダ」の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを8月11日から全国の店舗にて実施します。

「フレンダピック」ゲットだぜ！

「ポケモンフレンダ」は、大迫力の画面でポケモンと熱いバトルを繰り広げ、捕まえて、筐体から配出された「フレンダピック」を集めて遊ぶ、話題のキッズアミューズメントマシンです。

今回のキャンペーンは、対象商品を購入すると描きおろしデザインの「スペシャルフレンダピック」として「レックウザ（メガレックウザ）」や「ピカチュウ&ゼラオラ」がもらえるというものです。

「フレンダピック」を「ポケモンフレンダ」のマシンにセットすることで、それぞれのポケモンがゲームに登場します。

●キャンペーン概要（第1弾・第2弾）

今回のキャンペーンでは、期間ごとにもらえる景品と対象商品・購入条件（個数）が切り替わります。

【第1弾】ゲーム内で「メガシンカ」にチャレンジ！

・キャンペーン期間：8月11日10時から8月24日

・対象商品：冷蔵のファミマルスイーツを2個購入

・もらえる景品：スペシャルフレンダピック「レックウザ（メガレックウザ）」

【第2弾】強力な人気ポケモンがタッグで登場！

・キャンペーン期間：8月25日10時から9月7日

・対象商品：パン全品のうち、3個購入

・もらえる景品：スペシャルフレンダピック「ピカチュウ&ゼラオラ」



それぞれ景品が無くなり次第終了となります。

スイーツ2個、パン3個でもらえる！

ポケモンフレンダファンにはうれしいキャンペーン！ 対象のスイーツは2個、パンは3個購入すると、それぞれスペシャルフレンダピックが1個もらえます。

景品はそれぞれなくなり次第終了です。気になる人は、早めにファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

わくわくする思い出をファミリーマートで！

（※文中の価格はすべて税込）