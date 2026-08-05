「モンスターハンター」や「鬼武者」など人気作がラインアップ！

カプコンは8月4日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、タイトルを追加してアップデートしたと発表。セール期間はソフトやストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

「サガット」「C.ヴァイパー」「アレックス」「イングリッド」と、シリーズファンにはなじみ深い4キャラクターが含まれている『ストリートファイター6 - Year 3 キャラクターパス』および『ストリートファイター6 - Year 3 アルティメットパス』がついにPlayStation Storeとニンテンドーeショップで初セールに。

ほかにも「モンスターハンター」や「逆転裁判」「鬼武者」「デビル メイ クライ」などの人気シリーズやアクションゲームの数々が、お買い得価格になっている。以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは特設ページをチェックしてほしい。

【概要】

セール名：CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-2ej72/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

☆PICK UP☆

『ストリートファイター6』本編および追加DLCがお得にセール中！

【CAPCOM Fighting Sale】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_3

●『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

●『ストリートファイター6 - Year 3 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

●『ストリートファイター6 - Year 3 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：4800円

セール価格【20％オフ!!】：3840円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：4800円

セール価格【20％オフ!!】：3840円

●『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

●『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：5000円

セール価格【35％オフ!!】：3250円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：5000円

セール価格【35％オフ!!】：3250円

●『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【50％オフ!!】：1500円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【50％オフ!!】：1500円

●『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：5000円

セール価格【50％オフ!!】：2500円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：5000円

セール価格【50％オフ!!】：2500円

●『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年8月12日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【35％オフ!!】：5193円

・ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年8月24日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【35％オフ!!】：5193円

■PlayStation Store

2026年8月12日23時59分まで

●PS5『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【20％オフ!!】：7192円

●PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：2490円

セール価格【80％オフ!!】：498円

●PS4『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4490円

セール価格【80％オフ!!】：898円

収録内容：

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

●PS4『マーベル VS. カプコン：インフィニット スタンダードエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【88％オフ!!】：478円

■ニンテンドーeショップ

2026年8月11日23時59分まで

【CAPCOM Summer Sale】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

●Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【84％オフ!!】：958円

●Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

●Nintendo Switch『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【75％オフ!!】：990円

●Nintendo Switch『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

●Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

●Nintendo Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

●Nintendo Switch『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

収録内容：

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

●Nintendo Switch『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

●Nintendo Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

■ニンテンドーeショップ

2026年8月29日23時59分まで

●Nintendo Switch『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

●Nintendo Switch『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

●Nintendo Switch『鬼武者』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【50％オフ!!】：1495円

©CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。