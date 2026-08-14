Kindle漫画セール情報「推し漫」 第232回
名前も顔も知らない誰かとのバトル！ラジオ投稿に賭ける青春『さむわんへるつ』【Amazonマンガ週末祭】
2026年08月14日 17時00分更新
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8月第2週（8月14～16日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「学園マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回はヤマノエイセンセイの『さむわんへるつ』をご紹介。
面白くなりたい！という一心から、ラジオのネタメールに賭ける情熱を描いた、面白さを追求する青春グラフィティ。ラジオの投稿職人というテーマは、雁木万里センセイの『妹は知っている』と通ずる設定ですが、同時期に同じようなモチーフで漫画化されるということはラジオ投稿界隈は結構賑わっているのかもしれません（私、最近ラジオ聞いてないのでよくわかりませんが）。『妹は知っている』は、人気アイドルの目立たないお兄ちゃんが実はバリバリのネタ投稿職人という設定ですが、こちらは紛うこと無き学園もの。なんでもバトル化していくジャンプ作品だけあって、ネタ投稿もスポーツ漫画やバトル漫画に近い熱量で描いているのが新鮮。
本作も『妹は知っている』も、ストーリーの面白さも去ることながら、作中で描かれる投稿内容が「面白く」ないと説得力がないので、著者センセイにとってはネームを考えるのも結構地獄なんじゃないかと思いますが、そういった意味でも、本作はネタもちょっとした会話もなかなかに秀逸で面白いです。
ラジオネームは知っているけど、本名も顔も知らない。毎週同じ番組を聴いているだけで、知らない誰かをライバルであり仲間のように感じるという独特の距離感は、対戦ゲームのプレイヤー同士のようでもあり、まだ名前のない、新しい人間関係として見ることができてとても新鮮。物語が進むに連れてお互いを知っていく彼女たちの青春をぜひこの機会に。
ロングホープズのモデルはアルコ＆ピースだそうです
さむわんへるつ
ヤマノエイ (著)
全4巻（続巻）
2,201円 ＋ポイント還元 845 pt (38%｜1～3巻 50%還元・最新第4巻のみ 5%還元)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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