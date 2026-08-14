Kindle漫画セール情報「推し漫」 第231回
小林まこと漫画の面白さが全部詰まった『１・２の三四郎』【Amazonマンガ週末祭】
2026年08月14日 16時00分更新
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8月第2週（8月14～16日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「学園マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は小林まことセンセイの『1・2の三四郎』をご紹介。
小林まことセンセイの連載デビュー作。少年マガジン新人漫画賞に入選した読み切り漫画『格闘三兄弟』を発展させ、学園漫画としてスタートしましたが、主人公・東三四郎の成長に合わせ、後半はプロレスラーとして活躍するまでを描いたスポーツ漫画へと変化していく、途中でステージが変わるちょっと変わった漫画です。
ギャグ漫画は大人になるにつれて笑えなくなるものも多いですが、『1・2の三四郎』は、今読んでもゲラゲラ笑えるのがすごいです。それと同時に、これだけバカなことをやっているキャラクターたちなのに、真剣勝負のシーンでは素直に「かっこいい」と思わせてくれる。常に全力、アホらしいことにも真剣。それが小林まことキャラのいいところ。
また、全20巻・1978年～1983年というわずか5年間の連載の中で、着実に絵柄が成長していき、特に後半のプロレス編になったあたりで、すでに美しいとまで思えるダイナミックなスポーツ表現を完成させているのもすごい。小林まこと漫画の良いところが全部詰まった傑作です。
DDTプロレスリングの髙木三四郎は、本作をリスペクトしてリングネームを付けたらしいのだった
1・2の三四郎
小林まこと (著)
全20巻（完結）
11,880円 ＋ポイント還元 5,940 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
前半は、寄せ集めだった仲間たちだが、勝負と騒動を重ねるうちに、三四郎を中心とした奇妙な連帯を育んでいく学園生活を描く。
高校卒業が近づくと、三四郎は就職するか、子どもの頃から憧れていたプロレスラーになるかで揺れる。仲間に背中を押されて上京した三四郎は、伝説的な悪役レスラー・桜五郎に弟子入り。昼は桜が経営する「ひまわり保育園」で働き、夜はプロレスの修業をする生活を始める。そしてついにプロレスラーとしてリングに立つ三四郎。新東京プロレスの精鋭、桜軍団、海外の巨漢レスラーが集まるタッグトーナメントに挑戦するなど、後半では三四郎たちがプロレスラーとして活躍する姿を描く。
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