Kindle漫画セール情報「推し漫」 第225回
夢を追うことについて回る地獄を描く『二階堂地獄ゴルフ』全巻、実質56%オフ！【Amazonマンガ週末祭】
2026年08月07日 17時00分更新
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8月第1週（8月7～9日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「アツいスポーツマンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は『アカギ』『カイジ』の福本伸行センセイの新作『二階堂地獄ゴルフ』をご紹介。
夢を追うことは、本当に美しいのか？ を福本流に問う漫画『二階堂地獄ゴルフ』。
本作は、『アカギ』や『カイジ』のような命がけのギャンブルを扱った、これまでの福本漫画とはちょっと毛色が違います。10年挑戦して結果が出ない人はあきらめるべき？ それでも夢を追う姿は美しい？ 絶対バレないけど、ズルして得た勝利に価値はある？ 生活も人間関係も壊れ始め、それでも「あと一回だけ」と言い続ける人を、人はどこまで応援できるのか──。ゴルフ漫画というより、費やした時間、自分を応援してくれた人たちの声援、そんなものをまとめて背負い込み「夢の損切りができなくなった人間」の物語。笑えるのに胸を抉られる笑えない話。それが、『二階堂地獄ゴルフ』です。
答えにくいところを延々とチクチクしてくる漫画
二階堂地獄ゴルフ
福本伸行 (著)
全13巻（続巻）
10,648円 ＋ポイント還元 6,004 pt (56%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ゴルフ場の理事長や支援者たちも、次第に限界を感じ始める。後輩は先に合格し、若い選手には追い抜かれ、二階堂自身も時間を浪費していることに気づいている。それでも「プロゴルファー」の肩書きを諦めることができない。
そんな二階堂の前に、彼の生き方を無条件に肯定する瀬戸架純が現れる。さらに極度に追い詰められた二階堂は、自分にしか見えない黒い小人と、時間に干渉する奇妙な能力の存在を知る。その力によって、ついに夢へ近づく手段を得た二階堂。しかしそれは、努力と不正、成功と自己否定の境界を曖昧にする力だった──。
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