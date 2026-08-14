Kindle漫画セール情報「推し漫」 第230回
ヌードに魅せられた藝大受験生の青春を描く『空をまとって』【Amazonマンガ週末祭】
2026年08月14日 16時00分更新
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8月第2週（8月14～16日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「学園マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セール。その中から、今回は古味慎也 (著)センセイの『空をまとって』をご紹介。
ヌードが描かれた油絵に魅せられ、藝大を目指す主人公ハロの成長物語。ヌードが題材ですが読後感は完全な熱血青春漫画。実際の美術予備校生を取材して描かれたということで、どうりで受験現場の緊張感や専門用語を使ったセリフなどが妙にリアル。細かなエピソードの描写も丁寧で、ちょっと突飛な設定でも変な説得力があります。ハロが学ぶ油絵だけでなく、デザイン科や彫刻科を含む多様な美大受験生のキャラクターを織り交ぜて登場させることでストーリーにも幅があり、総じて美大受験生の成長過程やその青春を、「かっこいい」とまで思わせてくれる、そんな漫画です。
現在第9巻まで発行されていますが、連載は7月に完結を迎え、次巻第10巻が最終巻となる予定。美大受験生の青春を一気読みするチャンスですよ！
古味センセイは桂正和センセイのアシスタントをしていたそうで、女の子がみんなかわいいのである
空をまとって
古味慎也 (著)
全9巻（続巻）
6,614円 ＋ポイント還元 3,308 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
主人公・小川波路は、幼少時に見た絵画「魔女のヌード」に衝撃を受け、自分もいつかこんな美しいヌードを描きたいという欲求に取り憑かれるようになる。独学で油絵の技術を磨く高校生が、ヌードモデルに瓜二つの「魔女」・神生伶と出会い、東京藝術大学受験を目指す！ 美術予備校「いけのはた」での猛特訓、師弟関係、仲間との切磋琢磨、ヌードの美しさを追求する過程が描かれる。
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