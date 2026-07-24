ナイスモバイル、外部コントローラー不要の大型LEDディスプレイ「LED V3 Lite」を発売

ナイスモバイルは、MAXHUBブランドの大型LEDディスプレイ「LED V3 Liteシリーズ」を発売した。135型と162型、さらにCOBモデルとSMDモデルを組み合わせた全4モデルを展開し、価格はオープン価格となる。コントローラーをキャビネット内部に内蔵したミニマル設計が特徴で、外部コントローラーやラック、電源キャビネットを不要とし、会議室や講堂、受付空間などへの導入負担を抑える製品だ。
「LED V3 Liteシリーズ」は、制御、信号伝送、電源を1つに集約した基板をキャビネット内に組み込み、電源ケーブルを接続するだけで運用を始められる点が大きな特長だ。キャビネット本体の厚さはおよそ31mm、上下左右6mmのスリムベゼルにより画面占有率は約98.8%に達する。壁一面が映像で満たされるような没入感を生み、薄型設計のため壁掛け設置にも対応する構成だ。
設置面では、押し込むだけで固定できるクイックロック機構を採用し、ドライバーによるネジ止めを省いた。メーカー内テストでは、2人組でおよそ1時間の組み立てが可能という。さらに前面メンテナンス設計とホットスワップ対応モジュールにより、保守作業も短時間で済ませやすい。背面スペースを確保しにくい場所でも設置しやすく、省スペース化に寄与する点も見逃せない。
ラインアップは135型と162型の計4モデルで、COBモデルとSMDモデルを用途に応じて選べる。COBモデルは高コントラスト、広視野角、高耐久性を生かし、役員会議室やショールーム向きだ。SMDモデルは講堂やホールのような大空間に適する。映像入力はHDMIに対応し、付属のワイヤレスドングルを使えばPC画面をワンタッチで投影できる。Wi-Fi 6とBluetooth 5.3による接続にも対応し、Microsoft Teams RoomsなどのWEB会議システムとの連携も可能。なお、スピーカーは搭載せず、既存の音響設備を生かすことで導入価格の最適化を図る設計だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります