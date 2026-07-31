コーンどっさり！ スーパーカップ「北海道コーン塩バター」が帰ってくる

エースコックは8月17日より、カップ麺「スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメン／沖縄 島そば」（各287円）を発売します。

スーパーカップ1.5倍にあの味が帰ってくる！

カップ麺「スーパーカップ」シリーズから、去年も登場して好評だったという、「北海道」と「沖縄」をテーマにした商品がリニューアルして復活。

「コーン塩バター味ラーメン」は、北海道産バターの風味をアップさせ、より濃厚な味わいに進化させています。



スープはポークをベースにオニオン等の野菜の旨みをしっかりと利かせた塩ラーメンスープ。バター風味のまろやかなコクにガーリックや胡椒のスパイシーな刺激が加わることで、濃厚ながらも最後まで食べ続けたくなる味わいを演出したとのこと。かやくにはコーン、人参、ねぎを使用しています

「島そば」は、具材に紅しょうがを加えることで、より本場感溢れる一杯にリニューアル。



スープはポークをベースに香味野菜などの旨みを加えた塩味で、昆布や鰹などの魚介の味わいをしっかりと利かせることで臨場感のある一杯に仕上げたといいます。かやくには豚肉、かまぼこ、卵、ねぎ、紅しょうがを使用しています。

コーン×バターは間違いない！

特に「コーン塩バター味ラーメン」はコーンとバターの組み合わせで間違いないですよね。今回はバターの風味がアップし、より濃厚な味わいになったということで、前回食べた人も違いを確かめたくなりそうです。

（※文中の価格はすべて税込）