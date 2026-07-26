「ごつ盛り」に新作！麺120gの中華風焼そば、沖縄琉球そばも

東洋水産は大盛りカップ即席めん「マルちゃん ごつ盛り 沖縄琉球そば」「同 中華風焼そば」を8月3日より、全国にて発売します。ともにオープン価格。
夏にぴったりな「沖縄琉球そば」「中華風焼そば」
「ごつ盛り」は、「ごっつい大盛り」をコンセプトにしたシリーズです。
今回、人気ご当地グルメの味わいをイメージした「沖縄琉球そば」と、炒め野菜とごま油の香りが広がる「中華風焼そば」が新登場します。
「沖縄琉球そば」は、歯ごたえのある麺に、豚と昆布のうまみをベースにかつおを利かせたスープがマッチ。アクセントとしてねぎや紅生姜を加え、具材には、味付挽肉やたまごを使用した、満足感のある一杯だといいます。
麺90g。具材には味付挽肉、たまご、ねぎ、紅生姜を使用しています。
「中華風焼そば」は、醤油やオイスターソースをベースに、炒め野菜とごま油の香りが食欲をそそる、やみつき感のある味わいで、食欲が落ちやすい暑い時期にぴったりな一杯を目指したそうです。麺重量は120gと食べごたえも抜群だといいます。
具材にはキャベツを使用しています。
コスパにも期待！
どちらも夏にぴったりの味わいで、大盛りサイズらしい食べ応えも魅力です。価格はオープンですが、ごつ盛りシリーズはボリュームと手頃さで人気だけに、新商品も気軽に手に取れる価格帯だとうれしいですね。
がっつり食べたい日の一杯として注目したい新作です！
・発売日：2026年8月3日
（※文中の価格はすべて税込）
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