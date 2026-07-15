Kindle漫画セール情報「推し漫」 第208回
褌だけはいつもきれいにしておけ。『花の慶次 ー雲のかなたにー』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年07月15日 17時00分更新
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権力にも常識にも媚びず、己の美学で戦国の世を生きる男・前田慶次の生きざまを描いた時代アクション『花の慶次ー雲のかなたにー』が全巻50%ポイント還元セール中です。
なんと気持ちのいい男っぷりかと、一度でも読めば惚れずにいられない男、天下の傾奇者・前田慶次の活躍を描いた戦国アクション。パチンコ台でも人気で名台詞も多数。手元において何度も読み返したい名作ですので、未所持の方はぜひこの機会に！
約束通り、一槍馳走に参った!!
花の慶次 ―雲のかなたに―
原哲夫 (著),隆慶一郎 (原作), 麻生未央 (脚本)
全18巻（完結）
10,692円 ＋ポイント還元 5,346 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
物語は、前田家の内側や末森城をめぐる戦いから始まり、豊臣秀吉、前田利家、まつ、直江兼続、上杉景勝、伊達政宗ら、戦国の大物たちとの出会いへ広がっていく。慶次は時に戦場へ、時に酒宴へ、時に女のもとへ赴き、相手が権力者であろうと曲者であろうと、自分の美学で向き合っていく。
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