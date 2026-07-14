Kindle漫画セール情報「推し漫」 第207回
最強超能力中学生の青春物語『モブサイコ100』全巻100円均一！【Kindle漫画セール情報】
2026年07月14日 17時00分更新
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最強の超能力者でありながら、モテたい、友達がほしい、自分を変えたい、感情をちゃんと出したい、というごく普通の悩みを持つ目立たない中学生を主人公にしたサイキック青春コメディ『モブサイコ100』が、全巻100円均一！ 著者は『ワンパンマン』の原作者ONEセンセイ。単なる最強超能力者の無双物語にしないひねりとノリが、やっぱり『ワンパンマン』と通ずるものがありますね。
絵柄の荒さはありますが、読み進めるとそんなことは気にならなくなるくらい内容が濃い。各キャラクターの立て付けが秀逸で、やってることは詐欺師まがいのインチキな師匠・霊幻新隆とモブの関係性も本作の魅力。めちゃくちゃな登場人物たちの日常が、単なるギャグとして消化されず、ちゃんと主人公の成長物語として描かれてる王道物語に帰結しているのがすばらしいです。
この漫画、ギャグ漫画だと切り捨ててしまうにはもったいない。まだ未読の方は、ぜひこの機会に。
最強超能力少年が求めるのは”普通の青春”
モブサイコ100
ONE (著)
全16巻（完結）
1600円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
しかし、モブの力に目をつける者たちは後を絶たない。宗教団体、霊、エクボ、他校の不良、超能力者組織「爪」など、さまざまな事件に巻き込まれながら、モブは「力をどう使うか」「人を傷つけずにいられるか」「自分の感情とどう向き合うか」を学んでいく。
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