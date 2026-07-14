「アスペクト比」は“アス＋ペクト＋比”。アスって何？ ペクトって……？

最近よく見るやけに横長のディスプレー、あれは……？

いきなり正解から始めます。外付けディスプレーのほかノートパソコンやテレビ、さらにはスマホなどなど、世のなかにはさまざまな画面のかたち――縦と横の長さ――があります。この縦の長さと横の長さの比率を「アスペクト比」と呼ぶのです。

「アスペクト（aspect）」は、「アス」と「ペクト」という謎の英単語を合体させた言葉……ではありません。語源をたどると、ラテン語の「ad（〜のほうへ）」と「specere（見る）」から生まれた「aspicere（〜を見る）」に行き着きます。そこから「見え方」「外観」「物事の一面」といった意味へ広がりました。「specere」は、inspect（中を調べる）、prospect（前方を見る）、spectator（見る人）にも潜んでいます。そんなアスペクトの比率を表した「アスペクト比」は、画面や画像の“見た目の形”を横と縦の比率で表した言葉、というわけです。

たとえば「16：9」と表記されているなら、「その画面は横の長さが16センチのとき、縦は9センチの四角形ですよ」という意味です。今回はこのアスペクト比の有名どころを一挙公開！ どんなところに使われているのか含めて紹介しましょう。

■1：1

かつては外付けディスプレーとして少数生産されていましたが、現在ではほぼ見掛けないアスペクト比です。なおスマートウォッチの画面は一見、正方形っぽいですが、たとえばApple Watchは若干縦長の約4：5だったりします。

■4：3

昔のブラウン管テレビ／ディスプレーの画面が該当します。2000年代中頃まではこのアスペクト比が主流でした。そのため、テレビに映すことを第一に考えられた映像作品、テレビ番組やゲームも4：3を基準に作られていました。今でもレトロゲームをプレイすると気づくはずです。なお、縦にするとA4サイズの比率と近いことから電子書籍リーダーなどで3：4もしくはその近似値が使われがちです。アップルのiPadも3：4ですね。

■3：2

35mmカメラフィルムのサイズから生まれたもので、写真の世界では標準のアスペクト比です。比率的には、現在主流の16：9と、かつて主流だった4：3の間ぐらいですね。いわゆるデジタル一眼で撮影した写真は（設定を変更しない限り）3：2で撮れます。パソコン周りでは、Microsoft Surfaceの画面が挙げられますね。

■16：10

3：2に近いアスペクト比で、書類仕事を意識したビジネス向けのノートパソコンでは珍しくありません。フルHD（1920×1080）を縦方向に延長したWUXGA（1920×1200）解像度の画面がまさに16：10です。

■1.85：1

通称アメリカンビスタと呼ばれ、劇場のスクリーン規格として標準的なアスペクト比です。下記の16：9と近いため、アメリカンビスタで撮られた映画は、現代の外付けディスプレーやノートパソコンで全画面表示にしながら観ると、ほぼ画面いっぱいに映像が広がります。

■16：9

現在販売されているテレビ、外付けディスプレー、そしてノートパソコン、さらには映像作品やゲームに至るまで、映像の世界はこのアスペクト比を標準として作られています。全画面表示で映像を楽しむなら最も適していると言えるでしょう。

■2.39：1

シネマスコープと呼ばれるアスペクト比でアメリカンビスタ同様、劇場のスクリーン規格の1つとして慣れ親しんでいる人も少なくないのでは。アクション主体の大作映画で採用されることが多いようです。

■21：9

最近よく見るやけに横長のディスプレー、そのアスペクト比こそ21：9なのです。世間ではウルトラワイドと呼ばれる外付けディススレーですね。16：9よりもさらに横長で、1つの画面に多様な情報を表示したい場合に有用。オープンワールドのゲームなどをプレイする際、世界に没入したいゲーマーが好むこともあり、最近では21：9のゲーミングディスプレーが増えています。

■32：9

16：9の画面を横に2枚つなげたようなアスペクト比で、外付けの曲面ディスプレーに採用されることが多いようです。レーシングゲームやフライトシミュレーターといった、視界が完全に覆われてしまう体験が重要なゲームで好まれます。また、複数画面を一度に見比べたいトレーダーなどにも有用だと思われます。

■そのほか

現在の主流は16：9ですが、スマートフォンは例外で、さらに縦長（横長？）を指向しています。2026年7月現在では最新モデルのiPhone 17シリーズは19.5：9、Google Pixel 10シリーズは20：9です。

液晶ディスプレーは16：9が標準！

普段使いのほかゲーム、ビジネスなどさまざまな用途で最もポピュラーなアスペクト比が16：9。今回おすすめするViewSonicの「VA2708-4K-MHD」でも16：9を採用していますね。

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