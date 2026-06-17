「そういえば……」な疑問に30秒解説
スマホやテレビの「アスペクト比」って何？ 実は“画面の形”を決める数字なんです
画面の大きさや解像度ではありません
外付けディスプレーやノートパソコンのスペック表にさんざん出てくる単語「アスペクト比」。これっていったい何の比率なのでしょうか？ アスペクトが英語のaspectだとすると、その意味は「（物事の）ある側面」ぐらいを指す言葉ですから……物事の側面比率？ 余計わからなくなりましたね。
まずは正解から。ディスプレーの世界で言うところの「アスペクト比」とは、画面の横と縦の長さのバランスのことです。
たとえば、「アスペクト比は16：9」と書いてあった場合、それは「横の長さが16センチのとき、縦の長さは9センチになる四角形」という意味になります。もちろん実際の長さではなく、あくまで比率の話です。
現在、外付けディスプレーやノートパソコンなどの「アスペクト比」は以下の4種類で多数を占めています。
■16：9
2026年現在における標準的な「アスペクト比」と言えます。テレビもこの比率が主流です。YouTubeやNetflixなどで観られる動画作品、そしてゲームもこの比率を標準として作られていることが多いようです。
■16：10
ビジネス用途のノートパソコンなどでよく見掛ける比率です。理由は縦が若干長いから。Officeをはじめとするビジネスアプリ全般で、一画面に表示できる行数が増えるため一覧性が増し、そのぶん作業効率が上がります。同様の理由で3：2が採用されることもあります。
■21：9
いわゆるウルトラワイドと呼称される比率です。視野を覆うような横長の画面で没入感や一覧性がより向上します。昨今、外付けディスプレーにおいて人気が急上昇しているようです。作業効率を重視した比率と言えるでしょう。
■4：3
外付けディスプレーではなく、アップルのiPadやアマゾンの電子書籍リーダーKindleなどでよく採用される「アスペクト比」です。A4用紙に近い比率なので書類閲覧・読書に向いています。
外付けの液晶ディスプレーは16：9が標準だが
流行中のウルトラワイド（21:9）に触れてみないか
外付けディスプレーはその多くが16：9です。しかし、今回紹介するGIGABYTEの「G34WQC2」は「アスペクト比」は横に長めの21：9になります。
34型の湾曲ゲーミングディスプレーで、解像度は3440×1440ドットのUWQHD。いわゆる横に広いウルトラワイド画面です。ゲームなら視界がぐっと広がり、仕事ならブラウザーや資料、チャットを並べやすいでしょう。
さらに200Hzの高リフレッシュレート、1ms GTGの応答速度、DisplayHDR 400対応、DCI-P3 95％／sRGB 125％の広色域も備えており、「大画面で没入したい」「でも作業用にも使いたい」という欲張りな人におすすめです。
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