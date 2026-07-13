『チェンソーマン』ド底辺の血みどろダークヒーローアクションが完結巻まで含め全巻50%オフ！【Kindle漫画セール情報】

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6月4日に最終巻・第24巻が発売になり、堂々完結の血みどろダークヒーローアクション『チェンソーマン』。プライムデーセールでは、最新刊まで含め、全24巻が50%オフになっています！

プライムデーセールでは、集英社コミックスの一部のタイトルに50%オフクーポンが適用されます。ぜひこの機会にまとめ買いしちゃいましょう！

些細な幸せを大げさに噛み締めるどん底主人公・デンジが、最後にたどり着く答えとは？

チェンソーマン

藤本タツキ (著)

全24巻（完結）

5,916円 (50%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

父の借金を背負わされたデンジは、チェンソーの悪魔ポチタと共に、ヤクザに使われるデビルハンターとして暮らしていた。ある日、ヤクザの裏切りによって命を落としかけたデンジは、ポチタと融合し、チェンソーマンとして蘇る。公安のマキマに拾われたデンジは、早川アキ、パワーらと共に公安対魔特異4課で悪魔と戦うことになる。



第一部では、銃の悪魔、サムライソード、レゼ、闇の悪魔、マキマとの戦いを通じて、デンジが「普通の幸せ」と「支配」のあいだで壊されていく過程が描かれる。第二部では、三鷹アサと戦争の悪魔ヨルが登場し、デンジは“チェンソーマンとして認められたい自分”と“普通に生きたい自分”の間で揺れる。