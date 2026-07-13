『ダンダダン』オカルト仕掛けのボーイ・ミーツ・ガールバトルアクション漫画が最新刊まで50%オフ【Kindle漫画セール情報】

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6月4日に発売されたばかりの最新刊までセール対象オカルトアクション『ダンダダン』が全巻、プライムデーセールで50%オフ！



プライムデーセールでは、集英社コミックスの一部のタイトルに50%オフクーポンが適用されます。この機会にぜひ！

圧倒的な画力に震えるよ、龍幸伸センセイ

ダンダダン

龍幸伸 (著)

全24巻（続巻）

6,582円 (50%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

綾瀬桃は、好きな俳優のタイプが高倉健という女子高生。ある日、同級生のオカルトマニア・高倉健、通称オカルンと出会う。桃は幽霊を信じるが宇宙人を信じず、オカルンは宇宙人を信じるが幽霊を信じない。二人は互いの主張を証明するため、桃はUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ向かう。そこで桃はセルポ星人に、オカルンはターボババアに遭遇し、二人の日常は一気に怪異と宇宙人まみれになっていく。