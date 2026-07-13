顔芸とバトルで魅せるのヤンキー漫画『ろくでなしBLUES』が全巻50%オフ【Kindle漫画セール情報】

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森田まさのりセンセイのハイスクール喧嘩漫画『ろくでなしBLUES』全25巻が、プライムデーセールで念願の50%オフ！



プライムデーセールでは、集英社コミックスの一部のタイトルに50%オフクーポンが適用されます。この機会にぜひ！

日常回がやたら面白い喧嘩漫画

ろくでなしBLUES

森田まさのり (著)

全25巻（完結）

8,930円 (50%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

前田太尊は、帝拳高校に入学したばかりの不良少年。入学早々、勝嗣、米示らとともに、ボクシング部と応援団の抗争に巻き込まれる。やがて太尊は、喧嘩の強さとまっすぐな気性で周囲の仲間たちを惹きつけ、帝拳高校の中心的存在になっていく。



太尊と仲間たちの日常、恋愛、学校行事、ボクシングへの挑戦を描きつつ、東京四天王や大阪・極東高校、横浜編など、地域をまたぐ大きな抗争へと発展。太尊は将来プロボクサーを目指しながら、仲間や千秋を守るために今日も拳を振るう。