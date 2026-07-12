Kindle漫画セール情報「推し漫」 第203回
ジャンプの名作たちが半額！『NARUTO―ナルト―』が全巻50%オフ【Kindle漫画セール情報】
2026年07月12日 18時00分更新
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ポイント還元じゃない！ あの『NARUTO-ナルト-』全72巻が、プライムデーセールですべて50%オフ！
集英社コミックスの一部のタイトルが、プライムデー合わせで50%オフクーポンが適用されます。この機会にぜひ！
青春バトル・アクションとしての完成度が激高！
NARUTO―ナルト―
岸本斉史 (著)
全72巻（完結）
13,617円 (50%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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