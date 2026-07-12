ジャンプの名作たちが半額！『NARUTO―ナルト―』が全巻50%オフ【Kindle漫画セール情報】

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ポイント還元じゃない！ あの『NARUTO-ナルト-』全72巻が、プライムデーセールですべて50%オフ！



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青春バトル・アクションとしての完成度が激高！

作品紹介

忍者を排出する木ノ葉隠れの里で、九尾の狐をその体に封じ込められた少年うずまきナルトは、里の人間から「化け狐」と忌み嫌われ、孤独な幼少期を過ごす。しかし、持ち前の明るい性格で「将来、火影（ほかげ｜里の長 ）になる！」と夢はでっかい。忍者学校を卒業後、第七班（カカシ班）で春野サクラ、うちはサスケと共に成長し、数々の強敵との戦い、里の危機、運命の戦いを通じて「絆」と「忍道」を学んでいく。