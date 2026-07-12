Kindle版『呪術廻戦』プライムデーセールで全巻1冊230円！【Kindle漫画セール情報】

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五条悟の強さを何度も読み返せるの嬉しすぎる

呪術廻戦

芥見下々 (著)

全30巻（完結）

7,202 (50%オフ)

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作品紹介

仙台の高校に通う虎杖悠仁は、祖父の死をきっかけに「人を助けろ」という言葉を胸に刻む。ある日、学校に封印されていた特級呪物「両面宿儺の指」をめぐって呪霊が現れ、虎杖は仲間を救うために宿儺のを飲み込む。結果、虎杖は千年以上前の呪いの王・宿儺を内に宿す存在となってしまう。本来なら呪術師によって即処刑されるべき対象となってしまったはずの虎杖だったが、最強の呪術師・五条悟の判断により、残る宿儺の指をすべて取り込んでから処刑するという猶予を与えられる。虎杖は呪術高専へ入学し、伏黒恵、釘崎野薔薇らと呪術師としての任務に挑んでいく。