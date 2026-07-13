プライムセールで『HUNTER×HUNTER』が第38巻まで全巻50%オフ！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

最新39巻が7月3日に発売されたばかりの『ハンター×ハンター』が、直前の第38巻まですべて50%オフです！

集英社コミックスの一部のタイトルが、プライムデー合わせで50%オフクーポンが適用されます。この機会にぜひ揃えちゃいましょう。

最新刊まで一気読み！

作品紹介

伝説のハンターである父・ジンを探すためハンター試験に挑むゴン＝フリーク。そこで出会った暗殺一家ゾルディック家の末っ子キルア、幻影旅団に復讐を誓うクルタ族の生き残りクラピカ、医者を目指す熱血漢レオリオたちと仲間になり、念能力を駆使した壮絶な戦いと冒険に！



強化系・変化系・放出系・操作系・具現化系・特質系の6系統に分かれたオリジナルの超能力設定「念システム」を使った、キャラクターの性格や才能が反映される戦闘時の心理描写が深くて熱い！ ヨークシンシティ編、キメラアント編、選挙編ときて、現在進行中の暗黒大陸編は、緻密な伏線と心理戦が見どころです！