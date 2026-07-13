Kindle漫画セール情報「推し漫」 第202回
プライムセールで『HUNTER×HUNTER』が第38巻まで全巻50%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年07月13日 15時00分更新
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最新39巻が7月3日に発売されたばかりの『ハンター×ハンター』が、直前の第38巻まですべて50%オフです！
集英社コミックスの一部のタイトルが、プライムデー合わせで50%オフクーポンが適用されます。この機会にぜひ揃えちゃいましょう。
最新刊まで一気読み！
HUNTER×HUNTER
冨樫義博 (著)
全39巻（続巻）
9,374円 (50%オフ・最新第39巻を除く)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
強化系・変化系・放出系・操作系・具現化系・特質系の6系統に分かれたオリジナルの超能力設定「念システム」を使った、キャラクターの性格や才能が反映される戦闘時の心理描写が深くて熱い！ ヨークシンシティ編、キメラアント編、選挙編ときて、現在進行中の暗黒大陸編は、緻密な伏線と心理戦が見どころです！
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