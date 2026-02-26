MSI、QD-OLEDモニター購入＆レビューで2000円分のえらべるPayがもらえるキャンペーン開始
エムエスアイコンピュータージャパンは7月10日、MSIが国内で販売中のQD-OLEDパネル搭載モニターを対象にした『QD-OLEDモニターレビューキャンペーン』を開始する。対象購入期間は7月1日から2027年4月14日まで、応募受付期間は7月10日から2027年4月30日までとなる。対象店舗で購入したうえでレビューを投稿し、MSIメンバーセンターで製品登録と応募手続きを完了すると、1製品につき2,000円分の「えらべるPay」が進呈されるという。
対象となるのは、MSIが日本国内で販売しているQD-OLEDパネル搭載製品だ。QD-OLEDは、量子ドット技術と有機ELの特長を組み合わせた表示方式で、鮮やかな発色や高いコントラストが魅力とされる。ゲーミング用途はもちろん、映像制作や写真鑑賞など、画質を重視するユーザーにも注目されやすいカテゴリだ。
購入先はアプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房、ビックカメラ.com、ヨドバシカメラ、Amazon.co.jp、楽天スーパーDeal、MSI公式オンラインショップなど幅広い。応募はオンライン特設ページから行い、製品登録後にレビュー投稿の情報を登録する流れだ。なお、1回の応募につき対象製品1台が必要で、審査には14営業日ほどかかる場合があるという。
特典として付与される「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフト。受け取ったギフトポイントの範囲内で、複数のスマホ決済サービスのポイントと交換でき、会員登録やアプリのダウンロードを必要としない点も手軽だ。キャンペーンは在庫がなくなり次第終了するため、購入を検討しているユーザーは対象店舗や対象製品を早めに確認したい内容だ。
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