MSI、新型「Cyborg 15 C13W」を発売　最大70W対応GeForce RTX 5050で性能強化

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPCの新モデル「Cyborg 15 C13W」シリーズを7月23日より順次発売する。あわせて、15.6インチゲーミングノートPC「Cyborg 15 Black Edition A13V」も同時発売する。Cyborg 15 C13Wシリーズは、従来シリーズよりGPU性能を強化し、最大70W動作対応のGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載した点が大きな特徴だ。価格はいずれもオープン価格となっている。

Cyborg 15 C13Wシリーズは、フルHD環境での高画質・高フレームレート表示を狙った設計が光る。NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUは最大70W動作に対応し、バトルロイヤル、FPS、MMORPG、レーシング、格闘ゲームなど幅広いジャンルで描画性能を引き上げる。さらに、画像編集や動画編集、3DCG制作といったGPU負荷の高いクリエイティブ用途にも向く構成だ。

本体はプラチナグレイのシンプルな筐体を採用し、ゲーム用途に限らず学校やオフィスでも使いやすい外観に仕上げた。重量はおよそ1.98kgとなる。Wi‑Fi 6E、有線LAN、USB3.2 Gen2 Type-C、HDMIを備え、外部ディスプレイ接続やUSB PD充電にも対応するため、持ち運び前提の学習環境やモバイルワークにも活用しやすいモデルだという。

一方のCyborg 15 Black Edition A13Vは、アルマイトブラックの落ち着いたデザインを採用した派生モデルだ。インテル Core i7-13620HとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載し、ゲームだけでなく動画編集、画像加工、CADなどの用途にも対応する。15.6インチ フルHD・144Hzディスプレイを備え、滑らかな表示を求めるユーザーにも向く。こちらも重量はおよそ1.98kgで、ゲーム、学習、仕事を1台にまとめたい層に選びやすい構成だ。