MSIの新ゲーミングノート「Cyborg 15 C13W」登場　エディオン限定・3年保証で安心

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Cyborg 15 C13W」シリーズのエディオンオリジナルモデル「Cyborg-15-C13WEO-0355JPNN」を、7月24日より順次販売する。価格はオープン価格で、製品本体には3年間の国内保証が付属し、長く安心して使いたい利用者を意識したモデルという。

このモデルの核となる特徴は、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUとインテル Core i5-13420Hの組み合わせだ。フルHD環境でのゲームプレイを想定した高いグラフィックス性能に加え、動画編集や画像編集、3DCG制作などのクリエイティブ用途にも対応する。144Hzリフレッシュレート対応ディスプレイを備え、動きの速いゲームでも滑らかな表示を狙える点も見どころだ。

筐体はプラチナグレイの落ち着いたデザインで、学校やオフィスにもなじみやすい。重量はおよそ1.98kgで、Wi-Fi 6E、有線LAN、USB 3.2 Gen2 Type-C、HDMIなどを搭載する。映像出力やUSB PDにも対応しており、外部ディスプレイを使った作業やモバイルワーク環境の構築にも向く。ゲームだけでなく、レポート作成、オンライン授業、テレワークまで1台でこなしたい層に適した構成だ。