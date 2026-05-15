MSIの新ゲーミングノート「Cyborg 15 C13W」登場 エディオン限定・3年保証で安心
エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Cyborg 15 C13W」シリーズのエディオンオリジナルモデル「Cyborg-15-C13WEO-0355JPNN」を、7月24日より順次販売する。価格はオープン価格で、製品本体には3年間の国内保証が付属し、長く安心して使いたい利用者を意識したモデルという。
このモデルの核となる特徴は、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUとインテル Core i5-13420Hの組み合わせだ。フルHD環境でのゲームプレイを想定した高いグラフィックス性能に加え、動画編集や画像編集、3DCG制作などのクリエイティブ用途にも対応する。144Hzリフレッシュレート対応ディスプレイを備え、動きの速いゲームでも滑らかな表示を狙える点も見どころだ。
筐体はプラチナグレイの落ち着いたデザインで、学校やオフィスにもなじみやすい。重量はおよそ1.98kgで、Wi-Fi 6E、有線LAN、USB 3.2 Gen2 Type-C、HDMIなどを搭載する。映像出力やUSB PDにも対応しており、外部ディスプレイを使った作業やモバイルワーク環境の構築にも向く。ゲームだけでなく、レポート作成、オンライン授業、テレワークまで1台でこなしたい層に適した構成だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります