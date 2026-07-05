280Hz×0.03ms対応、MSIの24.5型QD-OLEDゲーミングモニターが7月30日登場

エムエスアイコンピュータージャパンは7月23日、ゲーミングモニター新製品「MAG 271QP QD-OLED X28」を7月30日に発売すると発表した。価格は8万3400円前後の見込み。

「MAG 271QP QD-OLED X28」は、QD-OLEDパネルを採用した24.5インチのゲーミングモニターで、WQHD解像度、280Hzリフレッシュレート、0.03ms（GTG）の応答速度を備える。量子ドットと有機ELを組み合わせた表示方式により、深い黒と鮮やかな発色を両立し、競技性の高いゲームから映像鑑賞まで幅広く対応するモデルだ。

映像面では、Adobe RGBとDCI-P3を広くカバーする広色域表示に加え、出荷時キャリブレーション済みでΔE≤2の高い色精度をうたう。DisplayHDR True Black 400にも対応し、OLEDならではの黒の沈み込みと高いコントラストを生かした表示が期待できる。

さらに、MSI独自の焼き付き防止機能「MSI OLED Care 2.0」を搭載し、パネルプロテクト、ピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出などで長期利用時の不安を抑える。AIビジョンやG-SYNC Compatibleにも対応し、アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングも備えるため、長時間のゲームプレイでも使いやすい設計だ。