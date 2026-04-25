MSI、144Hz対応・RTX 4050搭載「Cyborg 15 Black Edition」を7月18日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは7月13日、15.6インチゲーミングノートPC「Cyborg 15」シリーズのアプライドオリジナルモデル「Cyborg-15-Black-Edition-A13VE-5694JP」を7月18日より順次販売開始すると発表した。価格はオープン価格となっている。

このモデルは、アルマイトブラックを採用した落ち着いた外観が特徴だ。ゲーミング用途に加え、学校、オフィス、商談先でも使いやすいシンプルなデザインへ仕上げたという。ゲームだけでなく、学習やビジネス、コンテンツ制作まで1台でこなしたいユーザーを想定した構成だ。

搭載CPUはインテル Core i7-13620H、GPUはNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUとなる。10コア16スレッドの処理性能とGPU性能を生かし、動画編集、画像加工、3DCG制作、CAD、生成AI関連ツールなど負荷の高い作業にも対応する。一般的なノートPCよりも高いグラフィックス性能を求める人に向く仕様だという。

携帯性にも配慮し、本体質量はおよそ1.98kg、サイズはおよそ幅359.36×奥行250.34×高さ21.95〜22.95mmとなる。15.6インチのフルHDディスプレイは144Hz駆動に対応し、動きの速いゲームや映像を滑らかに表示する。購入はアプライド各店舗または同社の案内する販売経路で行う形だ。