MSI、対象ノートPC購入でオリジナルグッズが必ずもらえる夏キャンペーン2026開始

エムエスアイコンピュータージャパンは、対象のMSIノートPC製品を購入して応募した人にMSIオリジナルグッズを必ず進呈する『MSIノートPC SUMMERキャンペーン2026』を、7月1日から9月27日まで実施する。応募期間は7月1日から10月4日までで、購入後に特設ページの応募フォームから申請する仕組みだ。対象となるのは、第13世代以降のインテル Core プロセッサー、インテル Core Ultra プロセッサー、AMD Ryzen 7000シリーズ以降のプロセッサー、AMD Ryzen AI プロセッサーを搭載したMSIノートPC製品だ。

参加費は不要で、購入した製品と応募手続きが条件となる。特設ページでは、対象シリーズやプレゼント内容の詳細も案内されているため、購入前に確認しておくと安心だ。

応募にあたっては、指定期間中の購入と応募が必要で、受付終了後の申請は受け付けられない。アウトレット品、中古品、リファービッシュ品、並行輸入品などは対象外となる場合があるほか、対象製品やプレゼント品の在庫がなくなり次第、期間中でも終了する。プレゼントの送付には最大で2か月程度かかる場合があるという。