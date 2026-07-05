MSI、120Hz対応の21.45インチビジネスモニター「PRO MP225 E12VL」を7月30日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは7月23日、ビジネス向けモニター「PRO」シリーズの新モデル「PRO MP225 E12VL」を7月30日より販売開始すると発表した。価格は1万4100円前後で、21.45インチのフルHD表示と120Hz高リフレッシュレートに対応し、オフィスの生産性向上と省スペース化を両立する設計だ。VESA100対応やスマートフォンスタンド搭載など、限られたデスク環境でも使いやすさを意識した仕様となる。

「PRO MP225 E12VL」は、一般的な60Hzモニターの約2倍にあたる120Hz駆動に対応し、スクロールやウィンドウ切り替えの体感を滑らかにする。応答速度もゲーミングモニター並みの設計で、残像感を抑えやすい点が特徴だ。Web会議、資料作成、複数ウィンドウを並べる作業など、日常のビジネス用途で見やすさを重視するユーザーに向くモデルという。

省スペース面では、21.45インチという扱いやすいサイズに加え、台座部分にスマートフォンを置ける窪みを備える。さらにVESA100に対応し、モニターアームへの取り付けや対応ミニPCのマウントも可能だ。デスク上の機器配置を柔軟にし、作業領域を広く使える点が強みとなる。

目の負担に配慮した機能も充実する。アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用し、長時間の作業時にも見やすさを支える。加えて、目の疲労度合いを確認できる「Eye-Q Check」も搭載し、休憩の目安を把握しやすい。