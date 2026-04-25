MSI、MEG・MPGシリーズのレビューキャンペーン開始　最大24,000円分のえらべるPayを進呈

エムエスアイコンピュータージャパンは7月8日から2026年9月30日まで、「MSIハイエンドユーザーの声を聞かせて！MEG＆MPGシリーズレビューキャンペーン」を開催する。対象はMSIの「MEG」および「MPG」シリーズで、マザーボード、水冷クーラー、電源ユニット、PCケースのうち異なるカテゴリーから2点以上を購入し、正規販売店ECサイトや価格.comなどへレビューを投稿したユーザーに、最大24,000ポイント分の「えらべるPay」を進呈するという。

還元額は購入点数によって変わり、2点購入で7,500ポイント分、3点購入で12,000ポイント分、4点購入で24,000ポイント分となる。応募には製品ごとのレビュー投稿が必要で、購入証明のアップロード、レビューURLとスクリーンショットの提出、MSIメンバーセンターへのログインまたはアカウント作成が求められる。応募ページで製品情報を入力し、審査完了後に「えらべるPay」のURLがメール送付される仕組みだ。

対象製品には、MEG X870E GODLIKE MAX、MEG X870E ACE MAX、MPG X870E CARBON MAX WIFI、MPG X870I EDGE TI EVO WIFI、MPG CORELIQUID P13、MPG CORELIQUID P13 WHITE、MEG Ai1300P PCIE5、MPG Ai1300TS PCIE5、MEG PROSPECT 700R、MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ、MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE、MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW、MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITEが並ぶ。なお、販売店ごとに取扱製品が異なる場合があり、在庫状況は各販売店で確認する必要がある。アウトレット品、中古品、並行輸入品、展示品、POWERED BY MSI BTO PCなどは対象外となる点にも注意したい。

キャンペーン期間は7月8日から9月30日までだが、レビュー対象期間は7月1日から9月30日までとなる。応募は1アカウントにつき1回までで、同一カテゴリーの製品を複数登録することはできない。1世帯あたりの応募上限は2回までだ。