Kindle漫画セール情報「推し漫」 第200回
『ケロロ軍曹』は燃えているか！？ 全巻50%還元であります！【Kindle漫画セール情報】
2026年07月10日 16時00分更新
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公開中の新劇場版アニメが色んな意味で大変な『ケロロ軍曹』が全巻50％ポイント還元セールであります！
やっぱり原作本は裏切らない！
エアコンの効いた部屋でガンプラ作りながら読むであります
ケロロ軍曹
吉崎観音 (著)
全35巻（完結）
15,496円 ＋ポイント還元 7,759 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ケロン星の軍人でありながら、超マイペースで日本のオタク文化に染まったケロロと、地球での日常に振り回されるキャラクターたちの掛け合いが魅力の、ほのぼのSFギャグ漫画。
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