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Kindle漫画セール情報「推し漫」 第200回

『ケロロ軍曹』は燃えているか！？　全巻50%還元であります！【Kindle漫画セール情報】

2026年07月10日 16時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

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　公開中の新劇場版アニメが色んな意味で大変な『ケロロ軍曹』が全巻50％ポイント還元セールであります！

　やっぱり原作本は裏切らない！

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エアコンの効いた部屋でガンプラ作りながら読むであります

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ケロロ軍曹
吉崎観音 (著)
全35巻（完結）
15,496円 ＋ポイント還元 7,759 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介　
　地球侵略を目的とした宇宙人・ケロロ軍曹率いるケロン軍の先遣隊は、地球侵略任務中に日向家の夏美と冬樹に捕まってしまい、日本・東京の郊外にある日向家に居候することに。毎日「侵略計画」を立てては失敗し、夏美の弟・日向冬樹や桃華、モア、小雪など、個性的なキャラたちと、ドタバタで平和な日常を過ごしていきます。

　ケロン星の軍人でありながら、超マイペースで日本のオタク文化に染まったケロロと、地球での日常に振り回されるキャラクターたちの掛け合いが魅力の、ほのぼのSFギャグ漫画。

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