Kindle漫画セール情報「推し漫」 第199回
大人気グルメファンタジー『ダンジョン飯』が久々の全巻50%還元セール対象！【Kindle漫画セール情報】
2026年07月09日 17時00分更新
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アニメ化もされ、海外でも人気のグルメファンタジー『ダンジョン飯』が久しぶりの全巻50%ポイント還元セール!? （7月9日時点ではなぜか10巻だけ対象外で全巻で47%還元）。ともかく、今なら安い。
ダンジョンに棲む魔物たちは、それぞれに性質があり、その攻略法と共に、討伐後に食材としての利用価値までにも言及してコメディタッチで描くという発想がすばらしい。そのキー設定から、ダンジョンに棲む魔物を分析することでダンジョン世界の仕組みが明らかになっていき、さらには迷宮の力の根本にある“欲望の力”が物語を大きく動かしていくというストーリーテリング。コメディから本格ファンタジーへの沈み方が見事です。そして何より揃いも揃ってかわいいだけでなく、全員クセが強くて面倒くさいキャラクターの魅力が絶大です。
全14巻と比較的コンパクトにまとまっていますが、ちゃんとファンタジーして、ちゃんとRPGして、ちゃんとグルメして、ちゃんとコメディしている傑作漫画です！
食欲は世界を変える
ダンジョン飯
九井 諒子 (著)
全14巻（完結）
10,742円 ＋ポイント還元 5,012 pt (47%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
地上へ戻ったライオスたちは、ファリンが消化される前に救出するため再び迷宮へ向かおうとする。しかし装備も金も食料も足りない。そこでライオスは、迷宮内の魔物を食べながら進むことを提案する。嫌がるマルシル、現実的なチルチャック、そして魔物食の達人センシを加え、一行は魔物を狩り、調理し、食べながら深層を目指す。ライオスたちは食べることを通じて迷宮の仕組みに触れ、やがて彼らのダンジョンを攻略する旅は、世界そのものを左右する選択へと向かっていく。
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