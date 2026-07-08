キャッチコピーは「令和のえちえちクイーン」。格闘技のリングに華を添える「RIZINガール 2026」の新メンバーにも選出された新田妃奈（にった・ひな）さんが、3rd DVD「甘美な誘惑」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

総勢13人のRIZINガールズのうち、新田さんを含めた5人が全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する「DELiGHTWORKS RACING」のレースアンバサダーに就任。芸能デビュー1年足らずでこれだけ活躍の幅を広げられるグラドルはそうはいないし、新田さんの人気が分かるというものだ。今回のイベントも参加チケット完売である。

――早くも3rd DVDですね。どんな内容ですか？

【新田妃奈】 まだ寒いころ……1月に長野県の諏訪湖周辺で撮影したのですが、温泉旅館に招かれるコンパニオンを演じました。そこで出会った男性（＝視聴者）との関係を描いた物語になっています。

――シーンの紹介を。

【新田妃奈】 コート姿で寒い屋外を歩いたり、湯上がりに浴衣姿を披露したり、お座敷でじゃんけんに負けて服を脱いだりも。ジャケ写を見ていただければ分かりますが、前作よりも（大人の色気で魅せる）階段を駆け上がってパワーアップしたと思います。

――オススメは？

【新田妃奈】 カーテンを閉めた寝室でイチャイチャするところです。寝ている相手に向かって、セクシーなランジェリー姿で「目が覚めたでしょ？」と迫る感じ。髪型とかメイクも自分好みに仕上げていただいたので、ぜひご覧になってください。

――さて、RIZINガールにも選出されましたね。

【新田妃奈】 ピンク色担当ですが、ラウンドガールだけでなく歌とダンスで魅せるアイドルユニットもやっています。レースアンバサダーも含めてすべてが初めてだし、休みはほとんどありませんが、認知度が上がってくれてうれしいです。

6月30日発売のFLASH（7月14日号）誌上では、撮り下ろしグラビアを披露。「7月、8月にまた雑誌に出るのでSNSもチェックしてほしいです」と呼びかけた。7月後半はラウンドガールとレースアンバサダーの仕事も多くなっているので、しっかりスケジュール確認していきたい。