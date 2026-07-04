「ミスヤングチャンピオン 2016」でグランプリを受賞。ドラクエシリーズを愛するコスプレイヤーとしても知られる「らいむたそ」さんが、4th DVD「リリック」（発売元：竹書房、収録時間：131分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2021年5月に「花咲来夢」名義で3rd DVDがリリースされて以降、なんと5年ぶりの復帰はグラビア界でも大きな話題に。この3年ほどフリーランスで活動を続けていたが、以前いた事務所に再所属することが決まり、マネージメントの一環としてイメージDVDを作ることになったそうである。2月に長野県の諏訪湖周辺で撮影された映像だ。

――ファン感涙ですね。

【らいむたそ】 ロケ前に断食とか、自分なりにがんばった久しぶりの作品です。SNSにファンの方々から「見たよ！」「可愛いね」とコメントもいただけて本当によかったです。

――どんなシーンが楽しめますか？

【らいむたそ】 寝起きに始まり、黄色のビキニでシャワーを浴びたり、和室で大人っぽいランジェリーを披露するシーンなどを撮りました。衣装もたくさんあるなかから、現場マネージャー（朝比奈祐未さん）と相談しながら、鮮やかな色のものを選びました。

――オススメは？

【らいむたそ】 メイド水着で魅せるシーンです。実は私物なのですが、ピンク色の大きな胸のリボンも可愛いし、スカートの裾をめくるときのドキドキ感なども楽しんでいただけると思います。

――特に印象的だった衣装は？

【らいむたそ】 ドラクエ3の「あぶないみずぎ」みたいなデザインの競泳水着です。屋内プールの前で見せているのですが、布面積がめっちゃ少なくてギリギリ。SNSに写真を載せたいけれど、BANされるのが怖くてできません。DVDで楽しんでください！

Instagramには、堀井雄二氏の誕生日パーティーに参加したときのツーショットも掲載。女戦士の姿でドラクエの生みの親と並べるというのは、コスプレイヤーにとってカンスト級の栄誉と言えるだろう。撮影会も開催されているが、すぐ満枠になるのでSNSでの告知はしっかり確認していきたい。