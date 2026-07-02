端正な顔立ちでクールビューティーな魅力にあふれる澄田綾乃（すみだ・あやの）さんが、5th DVD「冷たい瞳、熱いカラダ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2021年1月発売の週刊ヤングジャンプ（No.9）誌上でグラビアデビューして以降、「令和最強のメリハリボディー」のキャッチコピーで各誌を席巻した澄田さん。8ヶ月ぶりにリリースされた今作は、2月に沖縄で撮影されたもので、南国デートをコンセプトにした映像である。

――仕上がりはいかがですか？

【澄田綾乃】 これまでキュート＆さわやかな作品が多かったので、ちょっとオトナなイメージになっています。タイトルもいくつか自分で出した候補から決めたし、ジャケ写も普段とは違うものにしようとセクシーな写真を選びました。

――シーンの紹介を。

【澄田綾乃】 ビーチに出かけて砂で字を書いたり、リゾートヴィラのプールでセクシーな黒の水着を披露したり、車内でイチャイチャを始めてしまったり。ファンの方々からも過去イチで良かったという声をいただきました。

――オススメは？

【澄田綾乃】 バスルームで霧吹きを使って体を濡らすシーンです。水滴でテカった体がガラス越しに見えるのですが、後ろからライトが当てられてシルエットが強調。想像を掻き立てるシーンに仕上がりました。

――ほか注目は？

【澄田綾乃】 運動して汗をかいた後、ざるもずくを食べるシーンです。もずくは食べたことがあったのですが、冷たい麺つゆで食べても「こんなに美味しいんだ！」と感動。収録以外でもめちゃくちゃ食べてました（笑）。

7月7日からスタートするテレビ朝日のドラマ「クロスロード ～救命救急の約束～」にも、研修医の赤井詩織役で出演。「名前のある役で出演させていただく初めてのドラマなので、ぜひ視聴してほしいです」とPR。7月25日には4thトレカ「澄田綾乃 ～妖艶～」も発売され、同日に秋葉原のソフマップでイベントも開催される。