今春からEテレの教養バラエティー「ギョギョッとサカナ★スター」の新MCを務めている虹咲カリナ（にじさき・かりな）さんが、1st DVD「雨上がり！ 18歳！！」（発売元：リバプール、収録時間：118分、価格：4400円）の発売記念イベントを6月27日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

2025年4月の週刊プレイボーイ（No.18）誌上で鮮烈なデビューを飾った虹咲さん。表紙で芸名を募集するという異例の企画も話題を呼び、数々のグラビア誌に起用されて期待のルーキーとしての地位を確立。レギュラー番組も決まったところで、1st DVDリリースを迎えた。

――どんな映像になりましたか？

【虹咲カリナ】 沖縄で撮影したのですが、現地の風景を楽しんだり、猫に出会って喜んだり、特技のブラジリアン柔術をやったりも。全体的にフレッシュ感があって、写真だけでは分からない魅力が詰まっています！

――特にフレッシュ感があるのは？

【虹咲カリナ】 スクール水着でプールで遊ぶシーンです。「25mは泳げなかったな……」と学校の授業を思い出してしまいました（笑）。日本家屋の縁側でくつろぐシーンも、田舎に住んでいる女の子を意識しながら取り組んだので推したいです。

――ほか注目は？

【虹咲カリナ】 台所でゴーヤチャンプルーを作るところです。「上手に切れているよ」「手際がいいね」とスタッフの方々にも褒めていただけました。食べても美味しかったし、沖縄のソーセージは味が濃くてハマってしまいました。

――ファンからの評判は？

【虹咲カリナ】 今作では唯一なのですが、黒のビキニで魅せる大人っぽいシーンがありまして、このときのオフショットをInstagramに上げたら万バズしました。特に前髪がセクシーな印象なので、自分でもすごく気に入っています。

――これからの抱負も。

【虹咲カリナ】 初対面でも12時間は平気でしゃべれるし、注目を浴びるのが大好きなので、カメラの前にバンバン立っていろいろなことに挑戦したいです。グラビアなら次は海外……タイとかフィリピンに行って撮りたいです！

8月8日には、1stトレーディングカード「虹咲カリナ～INFINITY～」を発売。同日に秋葉原のソフマップ、9月5日に神保町の書泉グランデでイベントも開催予定だ。「ぜひ遊びに来てほしいです。待っているからね～！」と元気に呼びかけた。