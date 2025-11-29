撮影会でも大人気。白百合女子大学を卒業した才媛で、2025年デビューの新人としては破格のビジュアルが目を引く新田妃奈（にった・ひな）さんが、 2nd DVD「えちえちプリンセス」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：136分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま26歳の新田さんは、中学時代から一貫して女子校で、大学在学中には塾講師なども経験。縁あってグラビアに強い事務所「R・I・P」に所属することになり、今年から本格的に芸能活動を始めたという経歴の持ち主だ。写真をご覧になっていただければ分かると思うが、「日本一エロい」でグラビア界を席巻した森咲智美（もりさき・ともみ）さんの正統な後継者と言っていいだろう。この細身で93cm・Hカップは驚異である。

――2nd DVDはどんな内容ですか？

今夏に都内で撮ったのですが、学校を舞台にした物語です。先生と生徒の両方を演じていて、教室や保健室、体育倉庫などいろいろな場所で撮りました。全体的には先生役をメインにした映像になっています。

――オススメは？

教室でスーツを脱いだり、保健室で休んでいる生徒に色仕掛けするシーンです。学生時代に塾講師をやっていたのでリアル感もあるし、演技も1st DVDに比べて上手にできたと思います。

――生徒も演じているなら制服姿も？

あります！ 体育倉庫で制服を脱いで、先生を誘惑する流れのシーンですね。25歳（撮影時）だから「制服は大丈夫かな？」と思ったのですが、ファンの方々にも「ギリギリOKだよ」「ぜんぜん似合っている！」と言われてひと安心。めちゃくちゃ恥ずかしかったですけれど（笑）。

――これからの抱負も聞かせてください。

おかげさまでグラビア誌にも出させていただいてますが、もっと知名度を上げて表紙に起用されるように。イメージDVDも3作目、4作目と出していき、憧れの森咲智美さんみたいな存在になれるようにがんばりたいです。

新たな発表として、格闘技イベント「RIZIN（ライジン）」のリングを彩る「RIZINガール 2026」の新メンバーに選出。来年はグラビア以外でも目にする機会が増えそうだ。FLASH編集部によるデジタル写真集「令和一エロい完売クイーンのすべて」も、10月末から配信されているので要チェック。