ソフマップAKIBA アミューズメント館で毎月恒例のトークイベント「コスマップ撮影会 vol.26」が6月25日に開催され、空見みあ（そらみ・みあ）さん、海乃みなみ（うみの・みなみ）さん、ステルスにゃんこさん、月乃美海（つきの・みう）さん、東堂海紗（とうどう・みさ）さん、華丸アキ（はなまる・あき）さんの6人が登場した。

初めて参加するのは、メガネがアイコンの海乃さんと名前が目を引くステルスさんの2人。 そして二代目メインMCとしてステージを盛り上げた空見さんは、今回でコスマップ卒業を発表。 そこでこの3人に聞いたコメントを掲載する。

――自己紹介をお願いします。

【海乃みなみ】 コスプレイヤーのほか、「unraffine（アンラフィネ）」という地下アイドルをやっていたり、グラビアとか結構いろいろなことに取り組んでいます。 最近は弾き語りを始めたので、ソロライブも開催しています。

――コスプレでよくやるキャラは？

【海乃みなみ】 アニメだったら「チェーンソーマン」にハマっていますが、マクロス・フロンティアのランカちゃんのコスプレとかも最近やりました。 メガネは基本的にいつもかけています。

――ステルスさんは名前が印象的ですね。

【ステルスにゃんこ】 ステルスの部分に意味はなくて、語呂が気に入った感じで、にゃんこは猫が好きだからです（笑）。 「ブルーアーカイブ」にハマってしまい、毎週コスプレするようになりました。 挙げるとキリがないですが、ミカとアコ推しです。

――チャームポイントは？

【ステルスにゃんこ】 股下80cmくらいある脚です！ ヒールを履いたらさらに長くなります。 身長も高いほう（165cm）ですが可愛い服が大好きなので、今日みたいな白くふわふわの衣装が着られてよかったです。

――空見さんはコスマップ卒業ですが、振り返った感想や思い出深いエピソードを。

【空見みあ】 約1年間やらせていただきましたが、お客さんにどう楽しんでいただくかを常に考えていたし、当初よりトークは成長したと思います。 回を重ねるたびに私に罰ゲームを課すというのが恒例になって、それが個人的にはすごく楽しかったです（笑）。

「ミスSPA! 2025」グランプリも受賞している空見さんは、コスマップ卒業後はグラビアに力を入れながら、ゲーム配信や演技の分野でがんばる意向。 特にゲーム配信に関しては、vol.25でも登場した村下小粒（むらした・こつぶ）さんと高田馬場にあるゲームセンター「ミカド」で定期的に大会を開催するというので、今後の発表を待ちたい。