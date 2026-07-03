ソフマップAKIBA アミューズメント館で毎月恒例のトークイベント「コスマップ撮影会 vol.26」が6月25日に開催され、空見みあ（そらみ・みあ）さん、海乃みなみ（うみの・みなみ）さん、ステルスにゃんこさん、月乃美海（つきの・みう）さん、東堂海紗（とうどう・みさ）さん、華丸アキ（はなまる・あき）さんの6人が登場した。
初めて参加するのは、メガネがアイコンの海乃さんと名前が目を引くステルスさんの2人。 そして二代目メインMCとしてステージを盛り上げた空見さんは、今回でコスマップ卒業を発表。 そこでこの3人に聞いたコメントを掲載する。
――自己紹介をお願いします。
【海乃みなみ】 コスプレイヤーのほか、「unraffine（アンラフィネ）」という地下アイドルをやっていたり、グラビアとか結構いろいろなことに取り組んでいます。 最近は弾き語りを始めたので、ソロライブも開催しています。
――コスプレでよくやるキャラは？
【海乃みなみ】 アニメだったら「チェーンソーマン」にハマっていますが、マクロス・フロンティアのランカちゃんのコスプレとかも最近やりました。 メガネは基本的にいつもかけています。
――ステルスさんは名前が印象的ですね。
【ステルスにゃんこ】 ステルスの部分に意味はなくて、語呂が気に入った感じで、にゃんこは猫が好きだからです（笑）。 「ブルーアーカイブ」にハマってしまい、毎週コスプレするようになりました。 挙げるとキリがないですが、ミカとアコ推しです。
――チャームポイントは？
【ステルスにゃんこ】 股下80cmくらいある脚です！ ヒールを履いたらさらに長くなります。 身長も高いほう（165cm）ですが可愛い服が大好きなので、今日みたいな白くふわふわの衣装が着られてよかったです。
――空見さんはコスマップ卒業ですが、振り返った感想や思い出深いエピソードを。
【空見みあ】 約1年間やらせていただきましたが、お客さんにどう楽しんでいただくかを常に考えていたし、当初よりトークは成長したと思います。 回を重ねるたびに私に罰ゲームを課すというのが恒例になって、それが個人的にはすごく楽しかったです（笑）。
「ミスSPA! 2025」グランプリも受賞している空見さんは、コスマップ卒業後はグラビアに力を入れながら、ゲーム配信や演技の分野でがんばる意向。 特にゲーム配信に関しては、vol.25でも登場した村下小粒（むらした・こつぶ）さんと高田馬場にあるゲームセンター「ミカド」で定期的に大会を開催するというので、今後の発表を待ちたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります