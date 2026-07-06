Kindle漫画セール情報「推し漫」 第194回
ボールはともだち！『キャプテン翼』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
2026年07月06日 18時10分更新
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世界のサッカー少年たちを夢中にさせたサッカー漫画の金字塔『キャプテン翼』が、シリーズ通して1冊100円という破格セール！
日本では、まだ「見る」スポーツだったサッカーを、自分でプレイするスポーツに変えたとまで言われる本作。
『キャプテン翼』は、高橋陽一センセイが1978年アルゼンチンW杯を見たことをきっかけにサッカーへ惹かれ、その熱情のままに描きはじめたという作品で、主人公・翼の夢も「日本のワールドカップ優勝」です。連載当時はまったく現実味の薄かった夢を、当時から言い切っているところがすごい。そして、その情熱が現実のサッカー文化へ届きます。翼の追いかけた夢が、日本中に多くのサッカー少年たちを生み、のちにJリーグを発足させる原動力となり、ワールドカップともなれば、日本中がサッカーに夢中になる国民性にまでしたとも言えます。もうすごいとしか言いようがない。また、サッカーの魅力を、漫画として分かりやすく面白く伝えたことにも大きな意味があります。少年漫画らしく、リアルサッカーでは再現不可能な必殺技的なものも多数登場する本作ですが、やはり漫画としての魅力、物語としての魅力に溢れていることも、本作が今も世界中で多くのサッカーファンに愛され続ける理由です。
今回のセールでは、翼の少年時代を描いた『キャプテン翼』全21巻に続く、『ワールドユース編』全18巻、『ROAD TO 2002』全15巻、『GOLDEN-23』全12巻、『ライジングサン』全20巻まですべて1冊100円です。また、漫画作品としては未完成のネームをコミックス体裁にまとめた『ライジングサン FINALS』全12巻は第8巻までが1冊100円、9巻以降は1冊300円となっています。全巻そろえるとそれなりの額にはなりますが、たぶん2度とないチャンスです（次あっても4年後？）。
Jリーグや日本代表も応援しているし、『キャプテン翼』の名前も聞いたことはある、という人でも、まだ読んだことがないという人も、ぜひこの機会に、『キャプテン翼』だけでも読んでみて！
「ボールはともだち」こんな単純なワードがキラーワードになるとは……
キャプテン翼
高橋陽一 (著)
全21巻（完結）
2100円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
第14巻からの中学編では、翼の立ち位置は“天才少年”からチームを背負う司令塔へ。南葛中で全国大会3連覇に挑み、卒業後は全日本Jr.ユースとしてフランス国際Jr.ユース大会へ出場する。サッカーが大好きな大空翼が、「日本をワールドカップで優勝させる」という夢へと向かっていく最初の大きな一歩である少年時代を描いた作品。
キャプテン翼 ワールドユース編
高橋陽一 (著)
全18巻（完結）
1800円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
キャプテン翼 ROAD TO 2002
高橋陽一 (著)
全15巻（完結）
1500円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
キャプテン翼 GOLDEN-23
高橋陽一 (著)
全12巻（完結）
1200円 (各巻100円)
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キャプテン翼 ライジングサン
高橋陽一 (著)
全21巻（完結）
2100円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
キャプテン翼 ライジングサン FINALS
高橋陽一 (著)
全12巻（完結）
2,000円 (第1～8巻 各巻100円・第9～12巻 各巻300円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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