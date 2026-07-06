ボールはともだち！『キャプテン翼』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】

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世界のサッカー少年たちを夢中にさせたサッカー漫画の金字塔『キャプテン翼』が、シリーズ通して1冊100円という破格セール！

日本では、まだ「見る」スポーツだったサッカーを、自分でプレイするスポーツに変えたとまで言われる本作。

『キャプテン翼』は、高橋陽一センセイが1978年アルゼンチンW杯を見たことをきっかけにサッカーへ惹かれ、その熱情のままに描きはじめたという作品で、主人公・翼の夢も「日本のワールドカップ優勝」です。連載当時はまったく現実味の薄かった夢を、当時から言い切っているところがすごい。そして、その情熱が現実のサッカー文化へ届きます。翼の追いかけた夢が、日本中に多くのサッカー少年たちを生み、のちにJリーグを発足させる原動力となり、ワールドカップともなれば、日本中がサッカーに夢中になる国民性にまでしたとも言えます。もうすごいとしか言いようがない。また、サッカーの魅力を、漫画として分かりやすく面白く伝えたことにも大きな意味があります。少年漫画らしく、リアルサッカーでは再現不可能な必殺技的なものも多数登場する本作ですが、やはり漫画としての魅力、物語としての魅力に溢れていることも、本作が今も世界中で多くのサッカーファンに愛され続ける理由です。

今回のセールでは、翼の少年時代を描いた『キャプテン翼』全21巻に続く、『ワールドユース編』全18巻、『ROAD TO 2002』全15巻、『GOLDEN-23』全12巻、『ライジングサン』全20巻まですべて1冊100円です。また、漫画作品としては未完成のネームをコミックス体裁にまとめた『ライジングサン FINALS』全12巻は第8巻までが1冊100円、9巻以降は1冊300円となっています。全巻そろえるとそれなりの額にはなりますが、たぶん2度とないチャンスです（次あっても4年後？）。

Jリーグや日本代表も応援しているし、『キャプテン翼』の名前も聞いたことはある、という人でも、まだ読んだことがないという人も、ぜひこの機会に、『キャプテン翼』だけでも読んでみて！

「ボールはともだち」こんな単純なワードがキラーワードになるとは……

キャプテン翼

高橋陽一 (著)

全21巻（完結）

2100円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

サッカーを愛する小学6年生・大空翼は、静岡県の南葛市へ転校する。翼は、修哲小の天才ゴールキーパー・若林源三に挑戦し、南葛小と修哲小の対抗戦でその勝負に決着をつけることに。その後翼は、ロベルト本郷の指導を受けながら、岬太郎、石崎了、若林らとチームを作り、全国少年サッカー大会を目指す。そこへ、明和FCの日向小次郎、東邦学園の若島津健、武蔵中の三杉淳、ふらの中の松山光ら、全国のライバルが立ちはだかる。



第14巻からの中学編では、翼の立ち位置は“天才少年”からチームを背負う司令塔へ。南葛中で全国大会3連覇に挑み、卒業後は全日本Jr.ユースとしてフランス国際Jr.ユース大会へ出場する。サッカーが大好きな大空翼が、「日本をワールドカップで優勝させる」という夢へと向かっていく最初の大きな一歩である少年時代を描いた作品。

キャプテン翼 ワールドユース編

高橋陽一 (著)

全18巻（完結）

1800円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

翼たち日本ユース代表が世界各国の天才たちと激突しながら、世界一を目指す国際大会編。

キャプテン翼 ROAD TO 2002

高橋陽一 (著)

全15巻（完結）

1500円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ワールドユース優勝を果たした翼たちがプロへ。翼はバルセロナ、日向はイタリア、若林はドイツで世界の一流選手と戦いながら、2002年W杯を目指す海外プロ編。

キャプテン翼 GOLDEN-23

高橋陽一 (著)

全12巻（完結）

1200円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

翼たち海外組不在の日本五輪代表が、吉良監督のもと国内組だけでアジア予選を勝ち抜こうとする黄金世代の総力戦。

キャプテン翼 ライジングサン

高橋陽一 (著)

全21巻（完結）

2100円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

翼たちも合流したU-23日本代表がマドリッド五輪で金メダルを目指し、世界各国の超強豪と激突する五輪本戦編。

キャプテン翼 ライジングサン FINALS

高橋陽一 (著)

全12巻（完結）

2,000円 (第1～8巻 各巻100円・第9～12巻 各巻300円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

マドリッド五輪準決勝・日本vsスペインの後半戦から再開し、翼たちU-23日本代表が金メダルを目指すシリーズ最終章を、Web限定の“ネーム形式”で描く続編。