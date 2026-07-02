be quiet!の新型CPUクーラー登場　300W TDP対応「DARK ROCK PRO 6」発売

テックウインドは、ドイツのPCパーツブランドbe quiet!（Listan GmbH）のCPUクーラー「DARK ROCK PRO 6」と「DARK ROCK 6」を、7月3日に発売する。価格は「DARK ROCK 6」が16,980円、「DARK ROCK PRO 6」が20,980円だ。静音性と高冷却性能を両立した空冷モデルとして、最新のIntelおよびAMDプラットフォームに対応するのが特徴だ。
DARK ROCK PRO 6は、300W TDP対応のデュアルタワー型CPUクーラーだ。7本の6mmヒートパイプと、120mmと135mmのSilent Wings PWMファンを組み合わせ、高負荷時でも効率よく熱を逃がす設計となる。低負荷時にはファンが停止するセミパッシブ動作に対応し、PerformanceモードとQuietモードを切り替えるハードウェアスイッチも備える。サイズはおよそ幅147×奥行140×高さ169mm。対応ソケットはIntel 1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD AM5/AM4だ。
DARK ROCK 6は、220W TDP対応のシングルタワー型CPUクーラーだ。6本の6mmヒートパイプと135mm Silent Wings PWMファンを搭載し、静音性を保ちながら安定した冷却を実現する。こちらもセミパッシブ設計とPerformance/Quietモード切り替えに対応し、非対称ヒートシンク構造によってRAMやVRMクーラーとの干渉を抑える。サイズはおよそ幅102.4×奥行139×高さ162mm。対応ソケットはIntel 1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD AM5/AM4だ。
両製品ともブラック基調の外観を採用し、DARK ROCK 6はマグネット式トップカバーを備える。DARK ROCK PRO 6は高背RAMとの互換性にも配慮し、DARK ROCK 6は扱いやすい筐体設計で幅広いPC構成に組み込みやすい。いずれも保証期間は3年。静音重視の自作PCや、高負荷作業でも音を抑えたいユーザーに向く製品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります