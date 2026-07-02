be quiet!の新型CPUクーラー登場　300W TDP対応「DARK ROCK PRO 6」発売

テックウインドは、ドイツのPCパーツブランドbe quiet!（Listan GmbH）のCPUクーラー「DARK ROCK PRO 6」と「DARK ROCK 6」を、7月3日に発売する。価格は「DARK ROCK 6」が16,980円、「DARK ROCK PRO 6」が20,980円だ。静音性と高冷却性能を両立した空冷モデルとして、最新のIntelおよびAMDプラットフォームに対応するのが特徴だ。

DARK ROCK PRO 6は、300W TDP対応のデュアルタワー型CPUクーラーだ。7本の6mmヒートパイプと、120mmと135mmのSilent Wings PWMファンを組み合わせ、高負荷時でも効率よく熱を逃がす設計となる。低負荷時にはファンが停止するセミパッシブ動作に対応し、PerformanceモードとQuietモードを切り替えるハードウェアスイッチも備える。サイズはおよそ幅147×奥行140×高さ169mm。対応ソケットはIntel 1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD AM5/AM4だ。

DARK ROCK 6は、220W TDP対応のシングルタワー型CPUクーラーだ。6本の6mmヒートパイプと135mm Silent Wings PWMファンを搭載し、静音性を保ちながら安定した冷却を実現する。こちらもセミパッシブ設計とPerformance/Quietモード切り替えに対応し、非対称ヒートシンク構造によってRAMやVRMクーラーとの干渉を抑える。サイズはおよそ幅102.4×奥行139×高さ162mm。対応ソケットはIntel 1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD AM5/AM4だ。

両製品ともブラック基調の外観を採用し、DARK ROCK 6はマグネット式トップカバーを備える。DARK ROCK PRO 6は高背RAMとの互換性にも配慮し、DARK ROCK 6は扱いやすい筐体設計で幅広いPC構成に組み込みやすい。いずれも保証期間は3年。静音重視の自作PCや、高負荷作業でも音を抑えたいユーザーに向く製品だ。