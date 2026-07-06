ASUS「ProArt RTX 5090」登場　GeForce RTX 5090搭載の小型ワークステーション向けGPU

シー・エフ・デー販売は、ASUSブランドの新製品として、クリエイター向けグラフィックボード「PROART-RTX5090-O32G」を発売した。価格は790,800円前後の見込み。販売は同社の代理店ルートを通じて行われる予定だ。

PROART-RTX5090-O32Gは、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載し、32GB GDDR7メモリを備えるクリエイター向けGPUだ。映像編集、3DCG制作、生成AI開発など、高い演算性能と大容量メモリを求める用途を想定する。コアクロックはOC modeで2512MHz、メモリ速度は28Gbps、メモリビット幅は512bitとなる。

筐体は2.5スロット設計で、小型ワークステーションにも導入しやすいSFF対応モデルだ。冷却面ではベイパーチャンバーと液体金属グリスを採用し、高負荷時の安定動作を狙う。出力端子はHDMI 2.1b×1、DisplayPort 2.1b×2、USB Type-C×1を備え、複数ディスプレイを使う制作環境にも対応する。

外観は木目調ラミネートとゴールドアクセントを組み合わせたProArtデザインで、制作現場のワークスペースになじむ仕上がりだ。型番はPROART-RTX5090-O32G、保証期間は1年となる。