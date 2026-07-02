34インチUWQHD×180Hz対応！ INNOCN「34C1R」が発売記念で3万円台に

INNOCNは7月1日、34インチのフラットIPSウルトラワイドモニター「34C1R」をAmazonで発売した。価格は44,680円で、発売記念価格は38,980円となり、PR限定クーポン「WNR7TFA9」適用で37,980円で購入できる。実施期間は7月15日23:59 JSTまでだ。
34C1Rは、21:9の画面比率と3440×1440のUWQHD解像度を備えたIPSパネル搭載モニターだ。広い表示領域を生かし、ブラウザ、資料、チャットツールを並べるマルチタスクや、動画編集、デザイン制作などの作業効率向上が狙える。一般的な16:9より横方向に余裕があるため、画面切り替えの回数を減らしやすい点が特徴だ。
表示性能も見どころだ。最大180Hzの高リフレッシュレートと1ms（MPRT）の高速応答に対応し、動きの速い映像でも滑らかさを確保する。さらにAdaptive Syncがティアリングやスタッタリングの抑制に役立ち、FPSやレースゲームなどのプレイ環境を整える。HDR400にも対応し、映像視聴時の表現力にも配慮した設計だ。
使い勝手の面では、高さ調整、チルト、スイベルに対応するスタンドを採用する。仕事、映像、ゲームまで一台で兼用しやすく、デュアルモニターのような広い作業環境を1台で実現したいユーザーに向く。
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