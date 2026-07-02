ASUSのRTX 5090搭載「ProArt」登場　小型PC向け2.5スロット設計を採用

ASUS JAPANは7月2日、クリエイター向けブランドProArtから、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したビデオカード「ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition」を発表した。発売日は7月3日。小型PC向けのSFF環境にも組み込みやすい2.5スロット設計と、プロ向けの冷却機構を備えた点が特徴だ。

この製品は、コンパクトな筐体でも高いグラフィックス性能を求めるクリエイター向けに設計されたモデル。USB Type-Cポートを搭載し、USB-C入力対応モニターとの接続性を高める。さらに、GPUとサーマルモジュールの隙間を熱で埋める相変化GPUサーマルパッドや、大型ヴェイパーチャンバーを採用し、長時間の高負荷作業でも安定した冷却を狙う構成だ。

冷却面では、デュアルボールベアリング採用のAxial-techファンを備え、標準ファンより多くの風量を確保する設計。サイズはおよそ2.5スロットのコンパクト設計で、小型ケースへの搭載しやすさと放熱性能のバランスを取る。3Dレンダリング、映像編集、AI支援の制作環境など、GPU負荷の高い作業を想定したProArtらしい実用志向の仕上がりだ。