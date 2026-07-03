サンワダイレクト、360°回転＆高さ調整対応の書見台「200-STN110」を発売

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」では、書見台「200-STN110」を発売した。価格は4,527円（税抜）。教材やタブレットを見やすい位置に固定し、学習環境を整えやすい点が特徴だという。

「200-STN110」は、天板が無段階で角度調整でき、台座が360度回転する構造を採用した書見台だ。使用者の身長や座る位置に合わせて視線を合わせやすく、教材の向きをすばやく変えられる点が使いやすいという。B5サイズ見開きに対応した天板により、教科書や参考書を立てた状態で固定しやすく、机上のスペースを広く使える設計だ。

対応する教材の厚さは約2.5cmまでとなり、教科書や問題集、参考書などを開いたまま安定して保持できるという。ページ押さえ機能も備え、手で本を支え続ける必要が少ないため、書き込みやノート作業に集中しやすい。長時間の家庭学習やリビング学習にも向く仕様だ。

用途は学習だけにとどまらず、読書やタブレット学習、動画視聴にも広がるという。使わないときは折りたたんで収納でき、ダイニングやリビングの共有スペースでも場所を取りにくい。立てて使う書見台の利点を、回転機構と可変性で高めた製品だといえる。