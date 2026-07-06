iPhone・Android対応、充電しながらバックアップできるUSB-Cカードリーダー登場

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、USB PD60W充電に対応したコンパクトなUSB-Cカードリーダー「400-ADR447BK」を発売した。価格は4,527円（税抜）で、購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店からできる。
「400-ADR447BK」は、スマートフォンの写真や動画をmicroSDカードへ簡単に保存・バックアップできるUSB-C接続のカードリーダーだ。専用アプリ「iXflash」を使えば、スマホだけでバックアップ、復元、閲覧、移動、コピーまで完結するため、パソコンやクラウドを介さずにデータ整理を進められる。容量不足が気になった場面や、旅行先で撮影データをまとめたい場面に向く製品だ。
特長は、充電しながら使える点にある。USB-C充電ケーブルを併用すれば、スマホを給電しつつ写真・動画の保存が可能で、PD60Wの急速充電に対応する。バッテリー残量を気にせず作業できるので、長時間の外出や移動中でも使いやすいだろう。保存したデータはiPhoneへ復元でき、もしもの時のバックアップ手段としても活用しやすい。
携帯性も魅力だ。本体サイズはおよそ幅50×奥行30×高さ8mm、重量はおよそ10gとなる。プッシュ式のmicroSDカードスロットを採用し、カードの抜き差しもスムーズだ。USB 5Gbps対応で、iPhoneやAndroidスマートフォン、iPad、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、スマホとパソコン間のデータ移動にも役立つという。
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