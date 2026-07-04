「ゴディバかき氷」が3年目　新作は贅沢ティラミス

ゴディバ ジャパンは、7月22日より一部「ゴディバショップ」および一部「GODIVA café」にて「かき氷 ショコラ エレガンス」「かき氷 ティラミス ショコラ」季節限定にて販売します。



一部の三井アウトレットパーク内「ゴディバショップ」では7月17日より先行販売します。

ゴディバのかき氷シリーズに新作

ゴディバのかき氷が今夏もスタート。今回、まるでティラミスを味わうような新フレーバーが初登場します。

▲「かき氷 ティラミス ショコラ」（980円）

マスカルポーネのコクと、コーヒーの芳醇な香りが織りなす、ティラミス仕立ての贅沢な味わいのかき氷です。

器の底から、コーヒーゼリーやコーヒーソース、マスカルポーネを使用したホイップクリーム、チョコシロップを重ねた、ふんわりとした氷とともに作り上げる美しく層が特徴といいます。

仕上げにも、マスカルポーネホイップに、ココアパウダーとシェイブチョコレート、チョコレートソースをあしらい、上質な余韻を演出。濃厚でありながらも軽やかな口どけでひんやりとした涼やかさが楽しめるそうです。

▲「かき氷 ショコラ エレガンス」（980円）

濃厚な味わいのチョコレート素材を重ねた、ゴディバオリジナルのかき氷です。器の底から、チョコホイップクリームやシェイブチョコレート、ふんわり軽やかな氷、チョコシロップを層にして重ね、ひと口ごとに異なる食感と味わいが広がるそう。

仕上げには、なめらかなチョコホイップにココアパウダー、チョコソース、シェイブチョコレートをトッピング。チョコレートの濃厚さを楽しみながらも、かき氷ならではのひんやりとした爽やかさが心地よい、夏にぴったりの一品だといいます。

贅沢したい時に

チョコレートブランドのゴディバでは、2024年からスイーツのようなかき氷を発売していて今年で3年目。ゴディバらしい、チョコ感満載の豪華なかき氷の登場です。見た目からもリッチな雰囲気が楽しめますね。

今日はちょっと贅沢したい！なんて日に選んでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）