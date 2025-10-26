SNSの総フォロワー数は約30万人。天然Hカップのコスプレイヤーとして人気の有村ユキ（ありむら・ゆき）さんが、1st DVD「ゆきどけ」（発売元：EDEN PICTURES、収録時間：128分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

主に九州で活躍する有村さんだが、水着姿のデジタル写真集の配信などをきっかけに2024年から本格的なグラビア活動をスタート。東京に遠征しての撮影会でも多くのファンを集めていて、期待が高まるなかでの1st DVDリリースとなった。

――どんな映像になりましたか？

【有村ユキ】 2月に沖縄でロケが行なわれたのですが、彼氏（＝視聴者）とのデート気分が楽しめる感じです。初めてのことばかりでちょっと緊張したし、演技は得意なほうではありませんが、意外と上手にできたかなって思います。

――シーンとしては？

【有村ユキ】 「この水着、可愛いでしょ？」とビーチで前開きタイプの競泳水着を見せたり、朝ベッドでイチャイチャを始めたり、カーテンを閉めた部屋でバニー衣装でダンスしたり。バランスボールに乗って、5分くらい必死に胸を揺らすシーンも撮りました（笑）。

――オススメは？

【有村ユキ】 彼氏と海で遊んでから、一緒にお風呂に入るシーンです。泡だけで体を隠して魅せるというのがすごいなと。ニットを脱ぐ冒頭のシーンも、イメージDVDならではの大胆な赤のランジェリーなので視聴してほしいです。

――特に自分らしさが出せているのは？

【有村ユキ】 オレンジ色のビキニでビーチに行き、バットを振ったりボールを投げたりするシーンです。休みの日はバッティングセンターによく行くし、普段の自分がそのまま出ていると思います。

――これからの抱負は？

【有村ユキ】 グラビアは引き続きがんばりたいですが、SNSに「紙の写真集を出してほしい」という要望が寄せられるので、いつか実現できたらいいなと。憧れは東雲うみ（しののめ・うみ）さんです。

有村さんは「三度の飯よりスロット」というほどパチスロが大好きで、各地のホールで演者としてファンと触れ合うイベントなども開催中。SNSに来店スケジュールも出ているので要チェック。12月17日には、2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。