990円、飲み放題！しかも時間無制限！「日本酒原価酒蔵」で7月開催

ビリオンフーズが展開する「日本酒原価酒蔵」および「個室居酒屋 天日」

では、7月1日より、時間無制限の飲み放題キャンペーンを期間限定で実施します。

日本酒や生ビール、ハイボール、サワーなど約30種類のドリンクを対象に、時間を気にせず楽しめる飲み放題を990円から提供します。金曜・土曜・祝前日は1540円となり、曜日によって価格が異なります。

各店舗1日30人限定での提供となり、事前予約を推奨しています。利用にはアプリで配布されるクーポンの提示が必要となります。なお、店舗や曜日によって料金や実施条件が異なります。

池袋本店、新宿東口店では「時間無制限30種飲み放題990円」を先行開催中です。

・時間無制限30種飲み放題 日～木 990円／金土祝前日 1540円

生ビールやハイボール、サワーに加え、日本酒は特定名称酒を中心に20種類を用意しています。日本酒をあまり飲まない人でも選びやすい内容としています。

・プレミアム飲み放題 ＋550円

追加料金550円で、日本酒の種類が35種に拡充されます。鍋島、寫樂、作、仙禽、黒龍などの銘柄が対象となります。

日本酒好き歓喜！

日本酒原価蔵は店名のとおり、日本酒の原価提供を売りにしている居酒屋チェーン。東京・大阪を中心に店舗を展開しています。



時間無制限で飲み放題が990円という内容はかなりのインパクト。日本酒をゆっくり楽しみたい人には魅力的な企画ではないでしょうか。

一部店舗では曜日によって料金が異なるので、公式サイトで確認することをおすすめします。この機会に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。